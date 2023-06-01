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"Маленькие ангелочки": Екатерина Осадчая о бедных детях, которых убивают россияне

1 июня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Екатерина Осадча высказалась о преступлении россиян – ведущая заявила об атаке Киева
Украинская ведущая Екатерина Осадчая во время интервью. Фото: скриншот из Instagram
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая высказалась об очередном преступлении российской армии. Популярная ведущая рассказала об очередном обстреле Киева со стороны россиян, а также о том, сколько детей погибло в этот раз и вообще за полномасштабную войну.

Соответствующую публикацию Екатерина Осадчая разместила на своей странице в Instagram.

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"Я не знаю, существует ли еще в мире справедливость, если дети погибают из–за одного взбешенного деда…. Сегодня в мире отмечают День защиты детей… Ночью от попадания осколков ракеты погибли два ребенка 5 и 12 лет… Мы не можем надежно защитить своих детей, уж ведь война безжалостна и не выбирает Страшная статистика – за 16 месяцев полномасштабной войны погиб 484 ребенок Я не знаю, каких слов подбирать для утешения родителей, ведь таких слов не существует ангелочка, наверняка этот мир вас не заслужил… Upd погиб один ребенок, но ужасной сути это не меняет…", – написала Екатерина Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Многие пользователи сети не смогли пройти мимо и начали оставлять много комментариев под публикацией ведущей.

"Дети погибают не из–за одного бешеного деда, а из–за 140 миллионов бешеных россиян", "Высшей степени ненависти к этим тварям, как есть сейчас, уже кажется быть не может!", "Надо чтобы открытия были открыты, и действительно это были укрытия. Пора за это время войны не только скверы строить, но и о безопасности людей подумать", "Куда смотрит Мир!!!???? Как это возможно!!!", – высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Екатерины Осадчей
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая высказалась об атаке Киева.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская ведущая Екатерина Осадча высказалась о скандале с Валерием Меладзе.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о своих сыновьях.

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