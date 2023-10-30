Мама Илона Маска ошеломила жутким образом в платье покойной сестры

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мама бизнесмена Илона Маска, Мэй Маск, начала праздновать Хэллоуин. Модель примеряла шокирующий образ вампира на вечеринке.

Фото в платье с историей Мэй поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Яркий образ для вечеринки мамы Илона Маска

74-летняя модель Мэй Маск рассказала, что ее платью 55 лет, и оно принадлежало ее покойной сестре, которая была учителем, а затем уехала в Испанию изучать фламенко, танец был ее страстью. В Мадриде она шила множество платьев и танцевала по всей Европе.

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Сестра Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Сестра Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

"В 1969 году я посетил ее в Брюсселе. Она жила в испанской семье и свободно разговаривала на испанском. Она танцевала в Мулен Руж. Я спала на полу в ее крошечной спальне. Туалет и душ были в коридоре и были общими для всех. У многих художников нет хороших доходов, но они счастливы, занимаясь любимым делом", — рассказала мама Илона Маска.

По словам модели, ее сестра продолжала преподавать танцы в Южной Африке и Канаде, улыбаясь до конца, после 12 лет лечения рака толстой кишки и никогда не жаловалась.

Мэй Маск искренне рассказывает подписчикам в соцсети о собственной жизни. У женщины 50-летний опыт в модельной индустрии. Мэй даже в своем почтенном возрасте часто выходит на подиум.

Напомним, беременная Кортни Кардашьян перевоплатилась в свою сестру-миллиардершу.

Ранее Пэрис Хилтон примерила легендарный образ Бритни Спирс по случаю Хэллоуина.