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Мама Илона Маска ошеломила жутким образом в платье покойной сестры

30 октября 2023 10:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мама Илона Маска ошеломила жутким образом в платье покойной сестры
Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мама бизнесмена Илона Маска, Мэй Маск, начала праздновать Хэллоуин. Модель примеряла шокирующий образ вампира на вечеринке.

Фото в платье с историей Мэй поделилась в своем Instagram.

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74-летняя модель Мэй Маск рассказала, что ее платью 55 лет, и оно принадлежало ее покойной сестре, которая была учителем, а затем уехала в Испанию изучать фламенко, танец был ее страстью. В Мадриде она шила множество платьев и танцевала по всей Европе.

 

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/
Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

 

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/
Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

 

Сестра Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/
Сестра Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

 

Сестра Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/
Сестра Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

"В 1969 году я посетил ее в Брюсселе. Она жила в испанской семье и свободно разговаривала на испанском. Она танцевала в Мулен Руж. Я спала на полу в ее крошечной спальне. Туалет и душ были в коридоре и были общими для всех. У многих художников нет хороших доходов, но они счастливы, занимаясь любимым делом", — рассказала мама Илона Маска.

По словам модели, ее сестра продолжала преподавать танцы в Южной Африке и Канаде, улыбаясь до конца, после 12 лет лечения рака толстой кишки и никогда не жаловалась.

Мэй Маск искренне рассказывает подписчикам в соцсети о собственной жизни. У женщины 50-летний опыт в модельной индустрии. Мэй даже в своем почтенном возрасте часто выходит на подиум.

Напомним, беременная Кортни Кардашьян перевоплатилась в свою сестру-миллиардершу.

Ранее Пэрис Хилтон примерила легендарный образ Бритни Спирс по случаю Хэллоуина.

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