Мама Илона Маска примерила стильный аксессуар от королевской шляпника

Модель Мэй Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мама бизнесмена Илона Маска, Мэй Маск, имеет отличный вкус в вопросах стиля. Для традиционных скачек в Аскоте она выбрала шляпки у легендарного дизайнера.

Фото в ярких аксессуарах Мэй поделилась в своем Instagram.

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74-летняя модель Мэй Маск примерила несколько оригинальных головных уборов и снялась вместе с дизайнером в его магазине.

"Завтра Аскот. А вы уже подготовили шляпку", — подписала Мей Маск фотографию.

Мэй Маск имеет 50-летний опыт в модельной индустрии. Женщина даже в своем почтенном возрасте часто выходит на подиум.

Филипп Трейси уже тридцать лет создает головные уборы для членов королевской семьи и знаменитостей. Также Трейси создает аксессуары для домов моды Chanel, Givenchy, Valentino, Versace. А еще шляпки Трейси можно увидеть в фильмах о Гарри Поттере и в сериале "Секс в большом городе".

Большой популярностью пользуются шляпки дизайнера на Аскоте. Скачки проходит неподалеку от Виндзора с 1711 года и собирают членов британской королевской семьи, а также сотни тысяч поклонников конного спорта. Именно шляпки являются неотъемлимым аксессуаром, без которого гости не приходят на событие.

Напомним, французская супермодель Синди Бруна появилась на кинофестивале в Каннах в шляпе от известного украинского дизайнера. Звезда эффектно позировала перед фотографами в аксессуаре от Ruslan Baginskiy.

Ранее американская певица Бейонсе открыла в Стокгольме мировой тур в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.