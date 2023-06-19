Мама Илона Маска примерила стильный аксессуар от королевской шляпника
Мама бизнесмена Илона Маска, Мэй Маск, имеет отличный вкус в вопросах стиля. Для традиционных скачек в Аскоте она выбрала шляпки у легендарного дизайнера.
Фото в ярких аксессуарах Мэй поделилась в своем Instagram.
К гламурному мероприятию готова
74-летняя модель Мэй Маск примерила несколько оригинальных головных уборов и снялась вместе с дизайнером в его магазине.
"Завтра Аскот. А вы уже подготовили шляпку", — подписала Мей Маск фотографию.
Мэй Маск имеет 50-летний опыт в модельной индустрии. Женщина даже в своем почтенном возрасте часто выходит на подиум.
Филипп Трейси уже тридцать лет создает головные уборы для членов королевской семьи и знаменитостей. Также Трейси создает аксессуары для домов моды Chanel, Givenchy, Valentino, Versace. А еще шляпки Трейси можно увидеть в фильмах о Гарри Поттере и в сериале "Секс в большом городе".
Большой популярностью пользуются шляпки дизайнера на Аскоте. Скачки проходит неподалеку от Виндзора с 1711 года и собирают членов британской королевской семьи, а также сотни тысяч поклонников конного спорта. Именно шляпки являются неотъемлимым аксессуаром, без которого гости не приходят на событие.
Напомним, французская супермодель Синди Бруна появилась на кинофестивале в Каннах в шляпе от известного украинского дизайнера. Звезда эффектно позировала перед фотографами в аксессуаре от Ruslan Baginskiy.
Ранее американская певица Бейонсе открыла в Стокгольме мировой тур в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.