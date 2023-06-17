Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мама Илона Маска вышла на подиум в ярком наряде arrow

Мама Илона Маска вышла на подиум в ярком наряде

17 июня 2023 15:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мама Илона Маска вышла на подиум в ярких нарядах
Модель Мэй Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мама бизнесмена Илона Маска, 74-летняя модель Мэй, приняла участие в модном показе. Женщина поразила выходом в наряде цвета фуксия.

Фото с дефиле Мэй поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Мэй Маск покорила подиум

Мэй Маск прошлась по подиуму во Флоренции. Мероприятие организовал британский Vogue.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Maye Musk (@mayemusk)

Мэй часто участвует в модных событиях. Так, она украсила обложку Sports Illustrated's annual swimsuit issue, и стала одной из самых возрастных моделей глянца.

"Я работаю моделью 50 лет, но не считалась именно моделью купальников, теперь возраст не имеет значения. Многие женщины боятся стареть, что не будут хорошо выглядеть в купальнике, поэтому я подаю пример, чтобы женщины больше не должны были об этом волноваться, — говорит Мэй Маск, — я не сижу на безумных диетах, из-за них теряешь энергию. Когда мне нужно похудеть, я просто отказываюсь от калорийной пищи, никаких картофеля фри, жареной курицы или соусов. Не ем десертов, и тогда теряю вес очень быстро".

 

null
Мей Маск в Sports Illustrated Swimsuit issue. Фото: Sports Illustrated Swimsuit issue 

Ранее 82-летняя звезда "Гарри Поттера" Мириам Маргулис снялась в провокационной фотосессии. Актриса позировала обнаженной для глянцевого издания. На снимках Мириам, сыгравшая в фильмах о волшебнике профессор Спраут, позирует в оригинальном наряде, а также топлесс. В интервью актриса призналась, что не любит собственное тело.

Напомним, американская писательница и бизнесвумэн Марта Стюарт появилась на обложке издания Sports Illustrated. Звезда приняла участие в фотосессии, став самой старейшей моделью в истории глянца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас