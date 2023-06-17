Мама Илона Маска вышла на подиум в ярких нарядах

Модель Мэй Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мама бизнесмена Илона Маска, 74-летняя модель Мэй, приняла участие в модном показе. Женщина поразила выходом в наряде цвета фуксия.

Фото с дефиле Мэй поделилась в своем Instagram.

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Мэй Маск прошлась по подиуму во Флоренции. Мероприятие организовал британский Vogue.

Мэй часто участвует в модных событиях. Так, она украсила обложку Sports Illustrated's annual swimsuit issue, и стала одной из самых возрастных моделей глянца.

"Я работаю моделью 50 лет, но не считалась именно моделью купальников, теперь возраст не имеет значения. Многие женщины боятся стареть, что не будут хорошо выглядеть в купальнике, поэтому я подаю пример, чтобы женщины больше не должны были об этом волноваться, — говорит Мэй Маск, — я не сижу на безумных диетах, из-за них теряешь энергию. Когда мне нужно похудеть, я просто отказываюсь от калорийной пищи, никаких картофеля фри, жареной курицы или соусов. Не ем десертов, и тогда теряю вес очень быстро".

Мей Маск в Sports Illustrated Swimsuit issue. Фото: Sports Illustrated Swimsuit issue

Ранее 82-летняя звезда "Гарри Поттера" Мириам Маргулис снялась в провокационной фотосессии. Актриса позировала обнаженной для глянцевого издания. На снимках Мириам, сыгравшая в фильмах о волшебнике профессор Спраут, позирует в оригинальном наряде, а также топлесс. В интервью актриса призналась, что не любит собственное тело.

Напомним, американская писательница и бизнесвумэн Марта Стюарт появилась на обложке издания Sports Illustrated. Звезда приняла участие в фотосессии, став самой старейшей моделью в истории глянца.