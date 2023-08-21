Мама Майлі Сайрус вийшла заміж за зіркового актора

Співачка Майлі Сайрус з мамою. Фото: instagram.com/tishcyrus/

Мати Майлі Сайрус Тіш Сайрус знову заміжня жінка. Нещодавно вона стала дружиною зірки "Втечі з в'язниці" Домініка Перселла.

Про це пише Daily Mail.

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Пара, яка заручилася лише чотири місяці тому, одружилася під час закритої церемонії в Малібу, штат Каліфорнія. Майлі була подругою нареченої.

Тіш для весілля обрала мереживну весільну сукню без бретелей і довгу фату. Домінік вдягнув білу сорочку з підгорнутими рукавами та чорними брюками.

Весілля мами Майлі Сайрус. Фото: BackGrid

Весілля мами Майлі Сайрус. Фото: BackGrid

Весілля мами Майлі Сайрус. Фото: BackGrid

Як і решта подружок нареченої Тіш, Майлі була у блакитній сукні та несла букет квітів. На весіллі також були брат і сестра Майлі Трейс Сайрус і Бренді Сайрус.

Тіш і Домінік почали зустрічатися в липні 2022 року — це було всього через три місяці після того, як вона розлучилася з батьком-суперзіркою Майлі Біллі Реєм Сайрусом, який зараз заручений зі співачкою Firerose.

Тіш та її колишній чоловік Біллі Рей, одружилися в 1993 році і двічі розлучалися, перш ніж нарешті розлучитися в 2022 році. Тіш подала на розлучення з Біллі Реєм, посилаючись на непримиренні розбіжності.

У судових документах вона зазначила, що вони не "жили разом як чоловік і дружина протягом безперервного періоду більше двох років. У колишнього подружжя п'ятеро дітей. Крім мегазірки Майлі, Трейс і Бренді, вони також виховують 28-річного Брейсона і 23-річного Ноа.

Джерело розповіло US Weekly в лютому, що Тіш "справді відчуває, що знайшла свою другу половинку" в Перселлі, який раніше був одружений на Ребекці Вільямсон з 1998 року до їхнього розлучення в 2008 році.

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