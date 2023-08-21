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Мама Майли Сайрус вышла замуж за звездного актера

21 августа 2023 12:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мама Майли Сайрус вышла замуж за звездного актера
Певица Майли Сайрус с мамой. Фото: instagram.com/tishcyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мать Майли Сайрус Тиш Сайрус снова замужем. Недавно она стала женой звезды "Побега" Доминика Перселла.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара, которая обручилась всего четыре месяца назад, поженилась время закрытой церемонии в Малибу, штат Калифорния. Майли была подругой невесты.

Тиш для свадьбы выбрала кружевное свадебное платье без бретелей и длинную фату. Доминик надел белую рубашку и черные брюки.

 

Свадьба мамы Майли Сайрус. Фото: BackGrid

 

Свадьба мамы Майли Сайрус. Фото: BackGrid

 

 

Свадьба мамы Майли Сайрус. Фото: BackGrid

Как и остальные подружки невесты Тиш, Майли была в голубом платье и несла букет цветов. На свадьбе также были брат и сестра Майли Трейс Сайрус и Бренди Сайрус.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tish Cyrus (@tishcyrus)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tish Cyrus (@tishcyrus)

Тиш и Доминик начали встречаться в июле 2022 года — это было всего через три месяца после того, как она рассталась с отцом-суперзвездой Майли Билли Рэем Сайрусом, который сейчас помолвлен с певицей Firerose.

Тиш и ее бывший муж Билли Рэй, поженились в 1993 году и дважды расставались, прежде чем наконец развестись в 2022 году. Тиш подала на развод с Билли Рэем, ссылаясь на непримиримые разногласия.

В судебных документах она отметила, что они не "жили вместе как муж и жена в течение непрерывного периода более двух лет". У бывших супругов пятеро детей. Кроме мегазвезды Майли, Трейс и Бренди, они также воспитывают 28-летнего Брейсона и 23-летнего Ноо.

Источник рассказал US Weekly в феврале, что Тиш "действительно чувствует, что нашла свою вторую половинку" в Перселле, который ранее был женат на Ребекке Уильямсон с 1998 года до их развода в 2008 году.

Напомним, Джамала с мужем посетила большую крымскотатарскую свадьбу.

Ранее дочь Эминема удалилась от жениха.

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