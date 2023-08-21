Мама Майли Сайрус вышла замуж за звездного актера
Мать Майли Сайрус Тиш Сайрус снова замужем. Недавно она стала женой звезды "Побега" Доминика Перселла.
Об этом пишет Daily Mail.
Майли Сайрус в роли подружки невесты
Пара, которая обручилась всего четыре месяца назад, поженилась время закрытой церемонии в Малибу, штат Калифорния. Майли была подругой невесты.
Тиш для свадьбы выбрала кружевное свадебное платье без бретелей и длинную фату. Доминик надел белую рубашку и черные брюки.
Как и остальные подружки невесты Тиш, Майли была в голубом платье и несла букет цветов. На свадьбе также были брат и сестра Майли Трейс Сайрус и Бренди Сайрус.
Тиш и Доминик начали встречаться в июле 2022 года — это было всего через три месяца после того, как она рассталась с отцом-суперзвездой Майли Билли Рэем Сайрусом, который сейчас помолвлен с певицей Firerose.
Тиш и ее бывший муж Билли Рэй, поженились в 1993 году и дважды расставались, прежде чем наконец развестись в 2022 году. Тиш подала на развод с Билли Рэем, ссылаясь на непримиримые разногласия.
В судебных документах она отметила, что они не "жили вместе как муж и жена в течение непрерывного периода более двух лет". У бывших супругов пятеро детей. Кроме мегазвезды Майли, Трейс и Бренди, они также воспитывают 28-летнего Брейсона и 23-летнего Ноо.
Источник рассказал US Weekly в феврале, что Тиш "действительно чувствует, что нашла свою вторую половинку" в Перселле, который ранее был женат на Ребекке Уильямсон с 1998 года до их развода в 2008 году.
Напомним, Джамала с мужем посетила большую крымскотатарскую свадьбу.
Ранее дочь Эминема удалилась от жениха.