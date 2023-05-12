MamaRika презентовала трогательную песню о матери, которая ждет сына

Певица MamaRika. Фото: Instagram/mamarika_official

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Так, своих поклонников порадовала певица MamaRika. Артистка представила новую трогательную песню "Сльози і пісні" и клип на нее.

Видео доступно на YouTube-канале певицы.

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О песне

По словам MamaRika, ежедневно тысячи писем и сообщений летят к своим адресатам, но владельцев своих не находят, и в ответ только тишина.

"Сколько мужчин оторваны от своих семей, защищая нашу страну, и сколько женщин ожидают хотя бы одного известия и не теряют надежду, что любимый жив и вернется домой. "Сльози і пісні" о каждой маме, которая ждет сына, о каждой женщине, которая не теряет надежды обнять своего мужа, о каждом ребенке, мечтающем услышать голос папы на другом конце трубки", — прокомментировала премьеру 34-летняя певица.

Режиссером клипа выступил муж певицы MamaRika, актер и шоумен Сергей Середа. Поклонники звездной пары оценили видео в комментариях под ним.

Как приятно видеть натуральность в клипе, где видны поры кожи, морщины, без кучи фотошопа. Все очень красиво, естественно и чувственно. Благодарю Вас

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