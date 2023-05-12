MamaRika презентовала трогательную песню о матери, которая ждет сына
Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Так, своих поклонников порадовала певица MamaRika. Артистка представила новую трогательную песню "Сльози і пісні" и клип на нее.
Видео доступно на YouTube-канале певицы.
О песне
По словам MamaRika, ежедневно тысячи писем и сообщений летят к своим адресатам, но владельцев своих не находят, и в ответ только тишина.
"Сколько мужчин оторваны от своих семей, защищая нашу страну, и сколько женщин ожидают хотя бы одного известия и не теряют надежду, что любимый жив и вернется домой. "Сльози і пісні" о каждой маме, которая ждет сына, о каждой женщине, которая не теряет надежды обнять своего мужа, о каждом ребенке, мечтающем услышать голос папы на другом конце трубки", — прокомментировала премьеру 34-летняя певица.
Режиссером клипа выступил муж певицы MamaRika, актер и шоумен Сергей Середа. Поклонники звездной пары оценили видео в комментариях под ним.
- Как приятно видеть натуральность в клипе, где видны поры кожи, морщины, без кучи фотошопа. Все очень красиво, естественно и чувственно. Благодарю Вас
- Благодарность за такой замечательный и полезный контент на украинском. Обожаю ваше творчество
- Прекрасно все: и музыка, и текст, и исполнение! Украинские песни, которые войдут в историю
Напомним, ранее мы писали, что певец Макс Барских верхом на лошадях появился в новом клипе: композицию посвятил Киеву. Также мы рассказывали, что молдавский певец Дан Балан представил новую видеоработу на композицию Love Maria, которую сняли еще в довоенном Киеве.