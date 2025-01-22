MamaRika показала обличчя після уколів краси - фото

MamaRika приголомшила виглядом свого обличчя після уколів краси
Співачка MamaRika показала шанувальникам, як доглядає за своїм обличчям. Зірка показалася у косметолога під час процедури для омолодження шкіри.
Результатом виконавиця поділилася в своєму Instagram.
MamaRika зробила уколи краси
35-річна співачка завчасно почала турбуватися про те, аби з рокам її шкіра не втрачала свою пружність. Для цього Анастасія (справжнє ім'я співачки) регулярно насичує шкіру спеціальними препаратами, які містять дуже неочікуваний компонент.
"Буде не обличчя, а дупця немовля. Мінус 40. Робимо мезотерапію, біорепарацію. Я постійно роблю цю процедуру, раз на два-три місяці. Ми будемо колоти мені в обличчя полінуклиотиди, а по-звичайному, просто сперму лосося", — розповіла MamaRika.
На кадрах у stories знаменитість показала, який вигляд має її обличчя одразу після процедури та зізналася, що задоволена результатом.
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