MamaRika показала лицо после уколов красоты - фото

MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika показала поклонникам, как ухаживает за своим лицом. Звезда показалась у косметолога во время процедуры для омоложения кожи.

Результатом исполнительница поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

MamaRika сделала уколы красоты

35-летняя певица заблаговременно начала беспокоиться о том, чтобы с годам ее кожа не теряла свою упругость. Для этого Анастасия (настоящее имя певицы) регулярно насыщает кожу специальными препаратами, которые содержат очень неожиданный компонент.

MamaRika у косметолога. Фото: instagram.com/mamarika_official

"Будет не лицо, а задница младенца. Минус 40. Делаем мезотерапию, биорепарацию. Я постоянно делаю эту процедуру, раз в два-три месяца. Мы будем колоть мне в лицо полинуклиотиды, а по-обычному, просто сперму лосося", — рассказала MamaRika.

На кадрах в stories знаменитость показала, как выглядит ее лицо сразу после процедуры, и призналась, что довольна результатом.

MamaRika после процедуры. Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, ранее дочь Елены Кравец удивила изменениями в своей внешности.

Також Наталка Денисенко ошеломила фанов откровенной фотосессией.