MamaRika в новом клипе показала эксклюзивные кадры по собственной свадьбе

MamaRika в новом клипе показала эксклюзивные кадры с собственной свадьбы
Певица MamaRika представила новый клип. Звезда умилила эксклюзивными кадрами важнейших моментов своей жизни.
Об этом артистка рассказала в своем Instagram.
Самые теплые мгновения
MamaRika довела до слез подписчиков новой видеоработой. В клипе на песню "Останній день" она показала редкие кадры с собственной свадьбы, беременности и рождения сына.
"Если бы это был мой последний день, что бы я делала? Я уверена, что каждый из нас хотя бы раз задавал себе этот вопрос...особенно сейчас. Лично у меня в самые трудные минуты перед глазами пролетают самые теплые моменты: день, когда я сказала "да", рождение сына, мамины объятия...ведь это то, ради чего я хочу прожить эту жизнь", — делится звезда.
MamaRika и юморист Сергей Середа вместе уже восемь лет. У пары два года назад родился сын Давид.
Напомним, MamaRika рассказала, почему больше не будет участвовать в отборе на "Евровидение".
Ранее певица MamaRika призналась, что пока не может позволить себе приобрести свой дом.