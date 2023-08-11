MamaRika в новом клипе показала эксклюзивные кадры по собственной свадьбе

Певица MamaRika. Фото: https://www.instagram.com/mamarika_official/

Певица MamaRika представила новый клип. Звезда умилила эксклюзивными кадрами важнейших моментов своей жизни.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

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Самые теплые мгновения

MamaRika довела до слез подписчиков новой видеоработой. В клипе на песню "Останній день" она показала редкие кадры с собственной свадьбы, беременности и рождения сына.

"Если бы это был мой последний день, что бы я делала? Я уверена, что каждый из нас хотя бы раз задавал себе этот вопрос...особенно сейчас. Лично у меня в самые трудные минуты перед глазами пролетают самые теплые моменты: день, когда я сказала "да", рождение сына, мамины объятия...ведь это то, ради чего я хочу прожить эту жизнь", — делится звезда.

MamaRika и юморист Сергей Середа вместе уже восемь лет. У пары два года назад родился сын Давид.

Напомним, MamaRika рассказала, почему больше не будет участвовать в отборе на "Евровидение".

Ранее певица MamaRika призналась, что пока не может позволить себе приобрести свой дом.