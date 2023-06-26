Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Манікюр та яскраве волосся: 7-річна донька Слави Камінської змінила імідж arrow

Манікюр та яскраве волосся: 7-річна донька Слави Камінської змінила імідж

26 червня 2023 14:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Манікюр та яскраве волосся: 7-річна донька Слави Камінської змінила імідж
Співачка Слава Камінська з дочкою. Фото: instagram.com/babaslavka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

кссолістка гурту "НеАнгели", співачка Слава Камінська зараз живе у Нідерландах. Артистка ділиться з прихильниками не тільки своїми професійними успіхами, а і подробицями особистого життя.

Так, дочка Камінської змінила імідж, про що зірка поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Жіночі радощі

На знімках, які запостила співачка, її 7-річна дочка Лаура позує з новим кольором волосся та вражаючим манікюром. Судячи з реакції дівчинки, її новий образ їй до вподоби.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

"Лаура Едгарівна змінила імідж. Як вам?" — прокоментувала світлину Камінська.

Прихильник артистка у коментарях розділилися на два табори: ті, хто підтримує такий демократичний підхід до виховання, і ті, хто засудив артистку за надмірну свободу, яку батьки надають дитині.

 

Шанувальники прокоментували новий імідж 7-річної доньки Слави Камінської. Фото: instagram.com/babaslavka/
Шанувальники прокоментували новий імідж 7-річної доньки Слави Камінської. Фото: instagram.com/babaslavka/

Лише кілька місяців тому Лаура вже змінювала образ, тоді Камінська вийшла на відкриту дискусію з прихильниками:

"За цей рік Лаура багато разів проводила експерименти над своєю зовнішністю. Сама стригла собі волосся, фарбувала (бальзамом) в різні кольори, клеїла нігті та фарбувалася до школи. Я в дитинстві не могла собі цього дозволити. Як ви ставитеся до дитячим бажанням експериментувати над своєю зовнішністю? Дозволяєте?" — написала у соцмрежі співачка.

Слава Камінська виховує двох дітей від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким розлучилася кілька років тому.

Нагадаємо, Слава Камінська запрем'єрила україномовну версію свого хіта Slava Bogu ("Слава Богу").

Раніше Слава Камінська розповіла про своє життя в Нідерландах. Популярна співачка, яка вже рік живе в Європі, зізналася в тому, де вона бере фінанси на проживання за кордоном.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз