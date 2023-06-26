Манікюр та яскраве волосся: 7-річна донька Слави Камінської змінила імідж

Співачка Слава Камінська з дочкою. Фото: instagram.com/babaslavka/

кссолістка гурту "НеАнгели", співачка Слава Камінська зараз живе у Нідерландах. Артистка ділиться з прихильниками не тільки своїми професійними успіхами, а і подробицями особистого життя.

Так, дочка Камінської змінила імідж, про що зірка поділилася у своєму Instagram.

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На знімках, які запостила співачка, її 7-річна дочка Лаура позує з новим кольором волосся та вражаючим манікюром. Судячи з реакції дівчинки, її новий образ їй до вподоби.

"Лаура Едгарівна змінила імідж. Як вам?" — прокоментувала світлину Камінська.

Прихильник артистка у коментарях розділилися на два табори: ті, хто підтримує такий демократичний підхід до виховання, і ті, хто засудив артистку за надмірну свободу, яку батьки надають дитині.

Шанувальники прокоментували новий імідж 7-річної доньки Слави Камінської. Фото: instagram.com/babaslavka/

Шанувальники прокоментували новий імідж 7-річної доньки Слави Камінської. Фото: instagram.com/babaslavka/

Лише кілька місяців тому Лаура вже змінювала образ, тоді Камінська вийшла на відкриту дискусію з прихильниками:

"За цей рік Лаура багато разів проводила експерименти над своєю зовнішністю. Сама стригла собі волосся, фарбувала (бальзамом) в різні кольори, клеїла нігті та фарбувалася до школи. Я в дитинстві не могла собі цього дозволити. Як ви ставитеся до дитячим бажанням експериментувати над своєю зовнішністю? Дозволяєте?" — написала у соцмрежі співачка.

Слава Камінська виховує двох дітей від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким розлучилася кілька років тому.

Нагадаємо, Слава Камінська запрем'єрила україномовну версію свого хіта Slava Bogu ("Слава Богу").

Раніше Слава Камінська розповіла про своє життя в Нідерландах. Популярна співачка, яка вже рік живе в Європі, зізналася в тому, де вона бере фінанси на проживання за кордоном.