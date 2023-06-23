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"Витрачаю набагато менше": Слава Камінська вимушена економити під час війни

23 червня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Слава Камінська розповіла про життя в Нідерландах – доводиться економити
Колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська під час інтерв'ю вдома. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська виконавиця та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла про своє життя в Нідерландах. Популярна співачка, яка вже рік живе в Європі, зізналася в тому, де вона бере фінанси на проживання за кордоном.

Про це Слава Камінська розповідає в інтерв’ю "УНІАН".

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За словами української співачки, вона встигла накопичити велику суму грошей ще до того, як російські окупаційні війська зайшли на територію України та почали війну. Завдяки накопиченим грошам Славі Камінській вдалося побудувати комфортне життя для себе та дітей за кордоном.

Слава Каминская
Українська співачка Слава Камінська під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Втім, в Нідерландах, де вона живе вже досить тривалий час, вона вимушена була переглянути підхід до своїх витрат. Ба більше, українська співачка серйозно почала економити та скоротила свої витрати.

"Як не дивно, але витрачаю тут я набагато менше, ніж в Україні. Прийшло розуміння, що багато речей нам просто не потрібні або штучно нав'язані. Я спостерігаю за тим, як європейці живуть просто і без надмірностей, і сама цьому із задоволенням вчуся — такий мінімалізм вкрай заразливий. У Нідерландах не заморочуються, у чому ходити — навіть це стало для мене одкровенням, і допомогло з часом почуватися вільніше. А основна стаття витрат очевидна: діти", — розповіла Слава Камінська.

Слава Каминская
Колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Але українська співачка вирішила запустити нові проєкти, щоб заробляти гроші на життя. Крім того, колишня учасниця гурту "НеАнгели" заявила, що вона продовжить підтримувати та допомагати ЗСУ, не дивлячись на те, що вона не хоче більше повертатися до України.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Слава Камінська отримала критику за російську мову.

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