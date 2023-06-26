Маникюр и яркие волосы: 7-летняя дочь Славы Каминской сменила имидж

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

Экссолистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская сейчас живет в Нидерландах. Артистка делится с поклонниками не только своими профессиональными успехами, но и подробностями личной жизни.

Так, дочь Каминской сменила имидж, о чем звезда поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Женские радости

На снимках, которые запостила певица, ее 7-летняя дочь Лаура позирует с новым цветом волос и впечатляющим маникюром. Судя по реакции девочки, ее новый образ ей нравится.

"Лаура Эдгаровна сменила имидж. Как вам?" — прокомментировала фотографию Каминская.

Поклонник артистки в комментариях разделились на два лагеря: поддерживающие такой демократический подход к воспитанию, и те, кто осудил артистку за чрезмерную свободу, которую родители предоставляют ребенку.

Поклонники прокомментировали новый имидж 7-летней дочери Славы Каминской. Фото: instagram.com/babaslavka/

Поклонники прокомментировали новый имидж 7-летней дочери Славы Каминской. Фото: instagram.com/babaslavka/

Лишь несколько месяцев назад Лаура уже меняла образ, тогда Каминская вышла на открытую дискуссию с подписчиками:

"За этот год Лаура много раз проводила эксперименты над своей внешностью. Сама стригла себе волосы, красила (бальзамом) в разные цвета, клеила ногти и красилась в школу. Я в детстве не могла себе этого позволить. Как вы относитесь к детским желаниям экспериментировать над своей внешностью? Разрешаете?" — написала в соцсети певица.

Слава Каминская воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым рассталась несколько лет назад.

Напомним, Слава Каминская представила украиноязычную версию своего хита Slava Bogu ("Слава Богу").

Ранее Слава Каминская рассказала о своей жизни в Нидерландах. Популярная певица, уже год живущая в Европе, призналась в том, где она берет финансы на проживание за границей.