Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Маникюр и яркие волосы: 7-летняя дочь Славы Каминской сменила имидж arrow

Маникюр и яркие волосы: 7-летняя дочь Славы Каминской сменила имидж

26 июня 2023 14:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Маникюр и яркие волосы: 7-летняя дочь Славы Каминской сменила имидж
Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экссолистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская сейчас живет в Нидерландах. Артистка делится с поклонниками не только своими профессиональными успехами, но и подробностями личной жизни.

Так, дочь Каминской сменила имидж, о чем звезда поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Женские радости

На снимках, которые запостила певица, ее 7-летняя дочь Лаура позирует с новым цветом волос и впечатляющим маникюром. Судя по реакции девочки, ее новый образ ей нравится.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

"Лаура Эдгаровна сменила имидж. Как вам?" — прокомментировала фотографию Каминская.

Поклонник артистки в комментариях разделились на два лагеря: поддерживающие такой демократический подход к воспитанию, и те, кто осудил артистку за чрезмерную свободу, которую родители предоставляют ребенку.

 

Поклонники прокомментировали новый имидж 7-летней дочери Славы Каминской. Фото: instagram.com/babaslavka/
Поклонники прокомментировали новый имидж 7-летней дочери Славы Каминской. Фото: instagram.com/babaslavka/

Лишь несколько месяцев назад Лаура уже меняла образ, тогда Каминская вышла на открытую дискуссию с подписчиками:

"За этот год Лаура много раз проводила эксперименты над своей внешностью. Сама стригла себе волосы, красила (бальзамом) в разные цвета, клеила ногти и красилась в школу. Я в детстве не могла себе этого позволить. Как вы относитесь к детским желаниям экспериментировать над своей внешностью? Разрешаете?" — написала в соцсети певица.

Слава Каминская воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым рассталась несколько лет назад.

Напомним, Слава Каминская представила украиноязычную версию своего хита Slava Bogu ("Слава Богу").

Ранее Слава Каминская рассказала о своей жизни в Нидерландах. Популярная певица, уже год живущая в Европе, призналась в том, где она берет финансы на проживание за границей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз