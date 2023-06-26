Маникюр и яркие волосы: 7-летняя дочь Славы Каминской сменила имидж
Экссолистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская сейчас живет в Нидерландах. Артистка делится с поклонниками не только своими профессиональными успехами, но и подробностями личной жизни.
Так, дочь Каминской сменила имидж, о чем звезда поделилась в своем Instagram.
Женские радости
На снимках, которые запостила певица, ее 7-летняя дочь Лаура позирует с новым цветом волос и впечатляющим маникюром. Судя по реакции девочки, ее новый образ ей нравится.
"Лаура Эдгаровна сменила имидж. Как вам?" — прокомментировала фотографию Каминская.
Поклонник артистки в комментариях разделились на два лагеря: поддерживающие такой демократический подход к воспитанию, и те, кто осудил артистку за чрезмерную свободу, которую родители предоставляют ребенку.
Лишь несколько месяцев назад Лаура уже меняла образ, тогда Каминская вышла на открытую дискуссию с подписчиками:
"За этот год Лаура много раз проводила эксперименты над своей внешностью. Сама стригла себе волосы, красила (бальзамом) в разные цвета, клеила ногти и красилась в школу. Я в детстве не могла себе этого позволить. Как вы относитесь к детским желаниям экспериментировать над своей внешностью? Разрешаете?" — написала в соцсети певица.
Слава Каминская воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым рассталась несколько лет назад.
Напомним, Слава Каминская представила украиноязычную версию своего хита Slava Bogu ("Слава Богу").
Ранее Слава Каминская рассказала о своей жизни в Нидерландах. Популярная певица, уже год живущая в Европе, призналась в том, где она берет финансы на проживание за границей.