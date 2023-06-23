На тлі мовного скандалу Камінська переклала трек "Слава Богу" українською мовою

Співачка Слава Камінська. Фото: Instagram/babaslavka

Останнім часом в соцмережах колишньої учасниці гурту "НеАнгели" Слави Камінської гаряче. Артистку цькують за спілкування російською мовою, на що співачка опублікувала одну зі статей Конституції України на цю тему. Попри скандали, Слава запрем'єрила україномовну версію свого хіта Slava Bogu ("Слава Богу").

Нова версія доступна на всіх музичних платформах, а також YouTube каналі співачки.

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Українізація Камінської

За словами Слави, нова версія пісні — це її маніфест і коментар для всіх ЗМІ на "мовну тему". Останнім часом Камінська, яка після початку повномасштабної війни разом з двома дітьми переїхала до Роттердаму (Нідерланди), дуже емоційно реагує на статті в пресі та Telegram каналах.

Камінська, яка розказувала Анні Трінчер, що та не знає правила шоу-бізнесу, чомусь дорікає журналістам у висвітленні новин з її сторіз, як, наприклад, критику концерту Бейонсе в Амстердамі.

У новій версії Slava Bogu Камінська назвала росіян "узькими". Але здебільшого сенс композиції не змінився.

"Слухайте українську музику, підтримуйте улюблених артистів, а головне — не дозволяйте нікому нас розділяти. Ні за мовним питанням, ні з якогось іншого приводу. Тримаймося докупи, тільки так переможемо! SLAVA — Україні", — написала Камінська.

Реакція соцмереж

Навіщо? Перевзутися, щоб бити себе в груди і казати я патріот?

Ще на два роки мінімум хіт всіх хітів.

Ну нарешті! Мій респект.

Скажені сусіди виповзли з болота похейтити, та і цього зробити нормально не можуть.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська заручилась з бойфрендом: співачка готується до третього весілля. Також ми розповідали, що Слава Камінська привітала першого чоловіка з днем народження та показала, який він зараз має вигляд.