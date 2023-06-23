Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow На тлі мовного скандалу Камінська переклала трек "Слава Богу" українською мовою arrow

На тлі мовного скандалу Камінська переклала трек "Слава Богу" українською мовою

23 червня 2023 07:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На тлі мовного скандалу Камінська переклала трек "Слава Богу" українською мовою
Співачка Слава Камінська. Фото: Instagram/babaslavka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом в соцмережах колишньої учасниці гурту "НеАнгели" Слави Камінської гаряче. Артистку цькують за спілкування російською мовою, на що співачка опублікувала одну зі статей Конституції України на цю тему. Попри скандали, Слава запрем'єрила україномовну версію свого хіта Slava Bogu ("Слава Богу").

Нова версія доступна на всіх музичних платформах, а також YouTube каналі співачки. 

Читайте також:

Українізація Камінської

За словами Слави, нова версія пісні це її маніфест і коментар для всіх ЗМІ на "мовну тему". Останнім часом Камінська, яка після початку повномасштабної війни разом з двома дітьми переїхала до Роттердаму (Нідерланди), дуже емоційно реагує на статті в пресі та Telegram каналах.

Камінська, яка розказувала Анні Трінчер, що та не знає правила шоу-бізнесу, чомусь дорікає журналістам у висвітленні новин з її сторіз, як, наприклад, критику концерту Бейонсе в Амстердамі. 

У новій версії Slava Bogu Камінська назвала росіян "узькими". Але здебільшого сенс композиції не змінився.

"Слухайте українську музику, підтримуйте улюблених артистів, а головне — не дозволяйте нікому нас розділяти. Ні за мовним питанням, ні з якогось іншого приводу. Тримаймося докупи, тільки так переможемо! SLAVA — Україні", — написала Камінська. 

Реакція соцмереж

  • Навіщо? Перевзутися, щоб бити себе в груди і казати я патріот?
  • Ще на два роки мінімум хіт всіх хітів.
  • Ну нарешті! Мій респект.
  • Скажені сусіди виповзли з болота похейтити, та і цього зробити нормально не можуть.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська заручилась з бойфрендом: співачка готується до третього весілля. Також ми розповідали, що Слава Камінська привітала першого чоловіка з днем народження та показала, який він зараз має вигляд.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB