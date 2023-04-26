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Марго Робби и Райан Гослинг в ярких образах посетили премьеру фильма "Барби": фото

26 апреля 2023 13:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Марго Робби и Райан Гослинг в ярких образах посетили премьеру фильма "Барби": фото
Актеры Марго Робби и Райан Гослинг на премьере фильма "Барби" на CinemaCon в Лас-Вегасе. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в июле в украинский кинопрокат выходит романтический комедийный фильм "Барби". В рамках промокампании исполнители главных ролей, актеры Марго Робби и Райан Гослинг, посетили мероприятие CinemaCon в Лас-Вегасе, где состоялась премьера ленты.

Об этом сообщает издание Style Caster.

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Актеры предстали перед зрителями в образах своих персонажей, предпочтя розовый цвет в одежде. 32-летняя Марго Робби надела клетчатый топ и юбку Prada в винтажном стиле с мюлями Christian Louboutin в тон, которые из-за лакированной кожи выглядят пластиковыми.

Марго Робби на премьере фильма "Барби" на CinemaCon в Лас-Вегасе. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

42-летний Райан продемонстрировал папарацци и гостям мероприятия футболку с именем режиссера фильма Греты Гервиг, написанным фирменным барби-шрифтом.

Райан Гослинг на премьере фильма "Барби" на CinemaCon в Лас-Вегасе. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS
Премьера фильма Барби на CinemaCon в Лас-Вегасе. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

О фильме

Лента кинокомпании Warner Bros. покажет приключения знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном Барбиленде. Кроме основного актерского состава в картине снялись певица Дуа Липа, звезда сериала "Половое воспитание" Эмма Маки, Уилл Феррелл, а также Хелен Миррен и другие голливудские звезды.

В украинском прокате фильм появится 20 июля.

Напомним, ранее мы писали, что французский режиссер Франсуа Озон записал видеообращение к украинцам и пригласил их в кинотеатры. Также мы рассказывали, сколько в кинопрокате европейских стран собрал украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня".

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