Марго Робби и Райан Гослинг в ярких образах посетили премьеру фильма "Барби": фото

Актеры Марго Робби и Райан Гослинг на премьере фильма "Барби" на CinemaCon в Лас-Вегасе. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

Уже в июле в украинский кинопрокат выходит романтический комедийный фильм "Барби". В рамках промокампании исполнители главных ролей, актеры Марго Робби и Райан Гослинг, посетили мероприятие CinemaCon в Лас-Вегасе, где состоялась премьера ленты.

Об этом сообщает издание Style Caster.

Читайте также:

Образы звезд

Актеры предстали перед зрителями в образах своих персонажей, предпочтя розовый цвет в одежде. 32-летняя Марго Робби надела клетчатый топ и юбку Prada в винтажном стиле с мюлями Christian Louboutin в тон, которые из-за лакированной кожи выглядят пластиковыми.

Марго Робби на премьере фильма "Барби" на CinemaCon в Лас-Вегасе. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

42-летний Райан продемонстрировал папарацци и гостям мероприятия футболку с именем режиссера фильма Греты Гервиг, написанным фирменным барби-шрифтом.

Райан Гослинг на премьере фильма "Барби" на CinemaCon в Лас-Вегасе. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

Премьера фильма Барби на CinemaCon в Лас-Вегасе. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

О фильме

Лента кинокомпании Warner Bros. покажет приключения знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном Барбиленде. Кроме основного актерского состава в картине снялись певица Дуа Липа, звезда сериала "Половое воспитание" Эмма Маки, Уилл Феррелл, а также Хелен Миррен и другие голливудские звезды.

В украинском прокате фильм появится 20 июля.

Напомним, ранее мы писали, что французский режиссер Франсуа Озон записал видеообращение к украинцам и пригласил их в кинотеатры. Также мы рассказывали, сколько в кинопрокате европейских стран собрал украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня".