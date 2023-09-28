Марічку Падалко хотіли перекупити інші телеканали — що відповіла ведуча

Ведуча ТСН Марічка Падалко на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Українська журналістка і ведуча ТСН на каналі "1+1" Марічка Падалко дала відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Відома телеведуча зізналася, як її одного разу намагалися перекупити інші телеканали, втім, про які саме йдеться, вона не зазначила.

Інтерв’ю з Марічкою Падалко Слава Дьомін розмістив на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Спроби перекупити на інші канали

Відома ведуча зазначила, що останнім часом в неї не виникало подібних ситуацій, але у 2013 році це було. Марічка Падалко не розповіла, який саме телеканал намагався її перекупити, але стверджує, що власником цього каналу був росіянин, тому вона відмовилася.

Українська телеведуча навіть не спитала, скільки їй платитимуть за роботу, а одразу відмовилася.

"Ми не дійшли до гонорару, мене не влаштовували деякі нюанси політичні, російське керівництво, але це був 2013-й рік, це було літо 2013 року", — розповіла Марічка Падалко.

Ведуча Марічка Падалко на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Вона вважає, що якщо людина хоче переходити на іншу роботу, краще вчасно розповісти про це своїм співробітникам зі старого каналу. Марічка впевнена, що в іншому випадку до них може дійти інформація з інших джерел, яка виявиться неправдивою.

"Якщо тебе кудись запрошують, якщо ти кудись ідеш, щоб до твоїх колег це не потрапило у якомусь перекрученому вигляді, повідомити про це першою. Якщо ти потрапив у якусь неприємну ситуацію, повідом про це першим, щоб це виходило від тебе, бо коли хтось дізнається, виправдовуватися завжди неприємніше", — зазначає Марічка Падалко.

Робота ведучої

Марічка Падалко почала працювати на українському телеканалі "1+1" ще у 2002 році. Спочатку ведуча працювала у рубриці "спорт", а уже з 2006 року вона вела ТСН. У період з 2009 до 2010 року вела ранкове шоу "Сніданок з 1+1".

Ведуча Марічка Падалко 20 років тому і зараз. Фото: Instagram Марічки Падалко

Згодом Марічка стала автором рубрики, яка називалася "Матусин щоденник". Також вона була ведучою програми "Марічкин кінозал", де розповіла дітям про різних персонажів та мультфільми.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Марічка Падалко розповіла про справжню трагедію.

Раніше ми розповідали про те, що українська ведуча Марічка Падалко показала зворушливі кадри.

Також ми повідомляли про те, що ведуча і журналістка Марічка Падалко показала себе без макіяжу.