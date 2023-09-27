Чи хотіла Марічка Падалко народити четверту дитину — відверта заява

Телеведуча Марічка Падалко на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча і журналістка Марічка Падалко дала відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування з блогером ведуча "ТСН" розповіла про усиновлення дитини до та під час війни, а також про свої думки народити ще одну.

Відверте інтерв’ю з Марічкою Падалко можна подивитися на каналі Слави Дьоміна в YouTube.

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Усиновлення та народження четвертої дитини

Ведуча телеканалу "1+1" зізналася, що якщо до війни вона думала усиновити дитину, то зараз в неї таких думок немає. За її словами, вона не потрапляє до категорії тих людей, які можуть усиновлювати дитину. Марічка розповіла, яких батьків розглядають на таку можливість.

"Я уже не потрапляю у той обмежений вік, мені здається, до 45 років тільки батьків розглядають на усиновлення", — пояснила українська телеведуча і журналістка каналу "1+1".

Ведуча Марічка Падалко на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також Марічка Падалко зізналася, чи були у неї думки народити четверту дитину під час повномасштабної війни. Вона пояснила, як на її думки відреагував її чоловік Єгор

"У мене були думки про четверту дитину на тлі війни, але Єгор сказав, що вже ні, тому що ми своїх дітей народили вже. Він завжди казав, що ми навчилися бути батьками, і через те, що ми поки що не створили інших сенсів всередині, ми намагаємося повторити те, що ми вже вміємо і знаємо", — також розповіла українська ведуча.

Сім’я Марічки Падалко

В української телеведучої є коханий чоловік Єгор, який зараз служить у лавах Збройних сил України та досить рідко приїжджає додому.

Чоловік Марічки Падалко Єгор Соболєв у лавах ЗСУ. Фото: Instagram Марічки Падалко

Вони виховують трьох дітей — сина Михайла, якому 16 років, доньку Марію, якій зараз 15, та 13-річну Катерину. Нещодавно Марічка Падалко поділилася милими сімейними фото з відпочинку, на яких вона показала себе з дітьми.

Публікація зі сторінки Марічки Падалко. Фото: скриншот з Instagram

Діти ведучої Марічки Падалко на фотосесії. Фото: скриншот з Instagram

"Одна з причин для фотосесії була коротка відпустка нашого тата, і нашими спільними з ним фото я пишаюся найбільше. Але з поваги до всіх воїнів і родин, які не мають зараз такої можливості, ці світлини поки залишатимуть тільки в родині. А цим постом я Вас просто хочу надихнути іноді побути в режимі "лови момент", як співає мій улюблений гурт", — підписала фото Марічка Падалко.

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