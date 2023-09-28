Маричку Падалко хотели перекупить другие телеканалы — что ответила ведущая

Ведущая ТСН Маричка Падалко на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Украинская журналистка и ведущая ТСН на канале "1+1" Маричка Падалко дала откровенное интервью Славе Демину. Известная телеведущая призналась, как ее однажды пытались перекупить другие телеканалы, впрочем, о каких именно идет речь, она не отметила.

Интервью с Маричкой Падалко Слава Демин разместил на своем канале в YouTube.

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Попытки перекупить другие каналы

Известная ведущая отметила, что в последнее время у нее не возникало подобных ситуаций, но в 2013 году это было. Маричка Падалко не рассказала, какой именно телеканал пытался перекупить, но утверждает, что владельцем этого канала был россиянин, поэтому она отказалась.

Украинская телеведущая даже не спросила, сколько ей будут платить за работу, а сразу отказалась.

"Мы не дошли до гонорара, меня не устраивали некоторые нюансы политические, российское руководство, но это был 2013 год, это было лето 2013 года", — рассказала Маричка Падалко.

Ведущая Маричка Падалко на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Она считает, что если человек хочет переходить на другую работу, лучше вовремя рассказать об этом своим сотрудникам со старого канала. Маричка уверена, что в противном случае до них может дойти информация из других источников, которая окажется ложной.

"Если тебя куда-то приглашают, если ты куда-то идешь, чтобы к твоим коллегам это не попало в каком-то искаженном виде, сообщить об этом первой. Если ты попал в какую-то неприятную ситуацию, сообщи об этом первым, чтобы это исходило от тебя, потому что когда кто-то узнает, оправдываться всегда неприятнее", — отмечает Маричка Падалко.

Работа ведущей

Маричка Падалко начала работу на украинском телеканале "1+1" еще в 2002 году. Сначала ведущая работала в рубрике "спорт", а уже с 2006 года она вела ТСН. В период с 2009 по 2010 год вела утреннее шоу "Сніданок з 1+1".

Ведущая Маричка Падалко 20 лет назад и сейчас. Фото: Instagram Марички Падалко

Впоследствии Маричка стала автором рубрики, которая называлась "Мамин дневник". Также она была ведущей программы "Маричкин кинозал", где рассказала детям о разных персонажах и мультфильмах.

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