На фронті загинули колеги Марічки Падалко по роботі – трагічна звістка

Ведуча "1+1" Марічка Падалко на онлайн-зустрічі "Українська. Історії зірок". ФОто: скриншот з YouTube

Відома українська журналістка та ведуча каналу "1+1" Марічка Падалко поділилася сумними новинами. Українська телеведуча розповіла про те, як під час повномасштабної війни загинули 63 українські медійники, та поділилася особистими історіями трьох чоловіків.

Відповідну публікацію Марічка Падалко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація Марічки Падалко

Українська журналістка зазначила, що 29 серпня в Україні вшановується пам’ять всіх захисників і захисниць, які загинули, захищаючи рідну країну. Вона згадала один з найтрагічніших моментів на фронті, коли російські війська розстріляли "зелений коридор" в Іловайську.

"Дев’ять років тому Україна зазнала наймасовіших втрат в АТО, коли росіяни розстріляли "зелений коридор" при виході з Іловайського котла. На війні вже загинули 63 медійники", — зазначила Марічка Падалко.

Публікація української журналістки Марічки Падалко. Фото: скриншот з Instagram

Вона розповіла про Максима Мединського, який з дитинства хотів бути десантником та у 2014 році добровільно пішов до армії. Загинув він на Харківщині під час боїв у 2022 році та посмертно був нагороджений орденом Богдана Хмельницького та орденом "За мужність".

Також ведуча розповіла про Олександра Цахніва, який писав музику, а під час війни приєднався до лав ЗСУ. Під час артилерійського обстрілу чоловік отримав поранення, які виявилися несумісними з життям, та загинув навесні цього року.

Розповіла також Марічка Падалко й про Антона Коломійця, який працював на місцевих телеканалах. На початку війни він вивіз свою сім’ю з Херсона та приєднався до лав ЗСУ. Загинув він на Донеччині наприкінці 2022 року, а його тіло кремували.

Де її чоловік зараз?

Чоловік української ведучої Єгор Соболєв приєднався до лав Збройних сил України ще на початку повномасштабної війни, не дивлячись не те, що він є багатодітним батьком. Він брав участь у боях за Ірпінь, на Донбасі та на півдні України.

Чоловік Марічки Падалко Єгор Соболєв у лавах ЗСУ. Фото: Instagram Марічки Падалко

Нещодавно він вперше за вісім місяців приїхав додому, щоб побачити своїх рідних. Журналістка показала зворушливе відео, як її діти зустрілися зі своїм батьком на вокзалі в Києві, куди він приїхав виконати військове завдання від керівництва.

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