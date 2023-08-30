На фронте погибли коллеги Марички Падалко по работе – трагическое известие

Ведущая "1+1" Маричка Падалко на онлайн-встрече "Украинский. Истории звезд". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская журналистка и ведущая канала "1+1" Маричка Падалко поделилась печальными новостями. Украинская телеведущая рассказала о том, как во время полномасштабной войны погибли 63 украинских медийщика, и поделилась личными историями трех мужчин.

Соответствующую публикацию Маричка Падалко разместила на своей странице в Instagram.

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Публикация Марички Падалко

Украинская журналистка отметила, что 29 августа в Украине чествуется память всех защитников и защитниц, которые погибли, защищая родную страну. Она вспомнила один из самых трагических моментов на фронте, когда российские войска расстреляли "зеленый коридор" в Иловайске.

"Девять лет назад Украина понесла самые массовые потери в АТО, когда россияне расстреляли "зеленый коридор" при выходе из Иловайского котла. На войне уже погибли 63 медийщика", — отметила Маричка Падалко.

Публикация украинской журналистки Марички Падалко. Фото: скриншот из Instagram

Она рассказала о Максиме Мединском, который с детства хотел быть десантником и в 2014 году добровольно пошел в армию. Погиб он в Харьковской области во время боев в 2022 году и посмертно был награжден орденом Богдана Хмельницкого и орденом "За мужество".

Также ведущая рассказала об Александре Цахниве, который писал музыку, а во время войны присоединился к рядам ВСУ. Во время артиллерийского обстрела мужчина получил ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, и погиб весной этого года.

Рассказала также Маричка Падалко и об Антоне Коломийце, работавшем на местных телеканалах. В начале войны он вывез свою семью из Херсона и присоединился к рядам ВСУ. Погиб он в Донецкой области в конце 2022 года, а его тело кремировали.

Где ее муж сейчас?

Муж украинской ведущей Егор Соболев присоединился к рядам Вооруженных сил Украины еще в начале полномасштабной войны, не смотря не то, что он является многодетным отцом. Он участвовал в боях за Ирпень, на Донбассе и на юге Украины.

Муж Марички Падалко Егор Соболев в рядах ВСУ. Фото: Instagram Марички Падалко

Недавно он впервые за восемь месяцев приехал домой, чтобы увидеть своих родных. Журналистка показала трогательное видео, как ее дети встретились с отцом на вокзале в Киеве, куда он приехал выполнить военное задание от руководства.

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