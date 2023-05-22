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Марк Гемілл продає унікальну українську вишиванку: куди актор хоче віддати гроші

22 травня 2023 15:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Марк Гемілл пожертвує на відновлення української школи – що вирішив зробити актор
Герой "Зоряних війн" Марк Гемілл під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий американський актор та сценарист, зірка кіносаги "Зоряні війни" Марк Гемілл показав свою підтримку українцям. Популярний актор вирішив розіграти унікальну вишиванку, а гроші, які він отримає з її продажу, він знову передасть на допомогу Збройним силам України.

Відповідну публікацію Марк Гемілл розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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Відомо, що зараз американський актор активно збирає гроші, які підуть на придбання дронів для української армії. Марк Гемілл також заявляв, що він з великим задоволенням приїде до України після закінчення війни, яка триває вже з 24 лютого 2022 року.

Але поки американська зірка тримає зв’язок з Україною виключно через мережу Інтернет. При цьому, у квітні цього року Марк Гемілл спілкувався в режимі онлайн з військовими, які служать в українській армії, та назвав їх справжніми героями.

Марк Хэмилл
Зірка "Зоряних війн" Марк Гемілл під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

"Радий зустрітися з вами усіма. Передусім маю сказати, що для мене честь зустрітися з вами. Я граю воїна у кіно, ви справжні герої справжньої війни. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу перемогу якомога швидше, але ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Ви перемагаєте. Не сумнівайтеся в цьому ні секунди. Вони казали, що Україна впаде за чотири дні. Пам’ятаєте? Але ви довели всьому світу – Україну чіпати не варто", – зазначав тоді актор.

Цього разу зірка "Зоряних війн" вирішив розіграти унікальну вишиванку, яку йому подарували українці в День вишиванки 18 травня. Зокрема, гроші з продажу вишиванки підуть на відновлення школи в українському селі, яка постраждала від російської армії.

"Це авторська вишиванка з вишитими світловими мечами – подарунок від платформи UNITED24. Таких вишиванок лише дві. Якщо ви хочете виграти другу, просто пожертвуйте 24 долари або більше за посиланням http://donorbox.org/vyshyvankas. Кошти підуть на відновлення школи у селі Бузова", – написав на своїй сторінці американський актор.

Нагадаємо, ми писали про те, що американський актор Марк Гемілл збирає гроші на придбання дронів для України.

Раніше ми розповідали про те, що актор Марк Гемілл повідомив про успіхи збору грошей на дрони для української армії.

Також ми повідомляли про те, що зірка "Людини–павука" Том Голланд розповів про проблеми з психічним здоров’ям.

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