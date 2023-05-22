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Марк Хэмилл продает уникальную украинскую вышиванку: куда актер хочет отдать деньги

22 мая 2023 15:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Марк Хэмилл пожертвует на восстановление украинской школы – что решил сделать актер
Герой "Звездных войн" Марк Хэмилл во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный американский актер и сценарист, звезда киносаги "Звездные войны" Марк Хэмилл показал свою поддержку украинцам. Популярный актер решил разыграть уникальную вышиванку, а деньги, которые он получит с ее продажи, он снова передаст на помощь Вооруженным силам Украины.

Соответствующую публикацию Марк Хэмилл разместил на своей странице в социальной сети Twitter.

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Известно, что сейчас американский актер активно собирает деньги, которые пойдут на приобретение дронов украинской армии. Марк Хэммилл также заявлял, что он с большим удовольствием приедет в Украину после окончания войны, которая продолжается уже с 24 февраля 2022 года.

Но пока американская звезда держит связь с Украиной исключительно через Интернет. При этом, в апреле этого года Марк Хэмилл общался в режиме онлайн с военными, которые служат в украинской армии, и назвал их настоящими героями.

Марк Хэмилл
Звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Рад встретиться с вами всеми. Прежде должен сказать, что для меня честь встретиться с вами. Я играю воина в кино, вы настоящие герои настоящей войны. Мы с нетерпением ждем вашей победы как можно скорее, но мы будем с вами столько, сколько нужно "Вы побеждаете. Не сомневайтесь в этом ни секунды. Они говорили, что Украина упадет за четыре дня. Помните? Но вы доказали всему миру – Украину трогать не стоит", – отмечал тогда актер.

На этот раз звезда "Звездных войн" решила разыграть уникальную вышиванку, которую ему подарили украинцы на День вышиванки 18 мая. В частности, деньги с продажи вышиванки пойдут на восстановление школы в украинской деревне, пострадавшей от российской армии.

"Это авторская вышиванка с вышитыми световыми мечами – подарок от платформы UNITED24. Таких вышиванок всего две. Если вы хотите выиграть другу, просто пожертвуйте 24 доллара или больше по ссылке http://donorbox.org/vyshyvankas. Средства пойдут на восстановление школы в деревне Бузова", – написал на своей странице американский актер.

Напомним, мы писали о том, что американский актер Марк Хэмилл собирает деньги на приобретение дронов для Украины.

Ранее мы рассказывали о том, что актер Марк Хэмилл сообщил об успехах сбора денег на дроны для украинской армии.

Также мы сообщали о том, что звезда "Человека–паука" Том Холланд рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

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