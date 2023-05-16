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Марта Стюарт в 81 год появилась на обложке известного глянца в купальнике

16 мая 2023 13:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Марта Стюарт в 81 год появилась на обложке известного глянца в купальнике
Американская писательница и бизнесвумен Марта Стюарт. Фото: TODAY
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская писательница и бизнесвумэн Марта Стюарт появилась на обложке издания Sports Illustrated. Звезда приняла участие в фотосессии, став самой старшей моделью в истории глянца.

Снимки знаменитости появились на сайте Sports Illustrated и соцсетях.

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Марта Стюарт на обложке

81-летняя звезда позировала фотографу Рувену Афанадору на пляже в Доминиканской Республике. В этом году выпуск посвящен 28 женщинам.

"Каждая из них была сфотографирована в невероятном месте, где ее природная красота могла сиять, а стиль соответствовал ее индивидуальности", — сообщает редакция издания.

Марта Стюарт на страницах известного глянца. Фото: Sports Illustrated
Марта Стюарт на страницах известного глянца. Фото: Sports Illustrated
Марта Стюарт на страницах известного глянца. Фото: Sports Illustrated
Марта Стюарт на страницах известного глянца. Фото: Sports Illustrated
Марта Стюарт на обложке известного глянца. Фото: Sports Illustrated

Героинями нового выпуска, кроме Стюарта, стали, в частности, голливудская актриса Меган Фокс и немецкая певица, обладательница "Грэмми" Ким Петрас.

О Стюарт

Марта является одной из самых известных и влиятельных женщин США. Основательница медиа компании Martha Stewart Living Omnimedia, ведущая телешоу и лауреат "Эмми", автор собственных журналов, телевизионных шоу, книг и других продуктов. Карьеру Стюарт начинала с работы моделью, в подростковом возрасте, сотрудничая с Chanel и Unilever.

В конце 2000-х Марту связывали романтические отношения с британским актером Энтони Хопкинсом и космическим туристом Чарльзом Симони.

Напомним, ранее мы писали, что певица Тина Кароль без макияжа и фотошопа появилась на обложке известного глянца. Также мы рассказывали, что молодая киевлянка появилась на обложке германской версии журнала Playboy.

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