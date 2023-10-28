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Maruv, яка й досі мовчить про війну, презентувала україномовну пісню — реакція в соцмережах

28 жовтня 2023 10:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Maruv, яка й досі мовчить про війну, презентувала україномовну пісню — реакція в соцмережах
Співачка Ганна Корсун виступає під трьома псевдонімами. Фото: Instagram/sharlotta_ututu
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Власниця українського громадянства, співачка Ганна Корсун, більш відома як Maruv, активізувала свою співочу кар’єру. Нещодавно вона презентувала першу пісню (англійською мовою) від початку повномасштабної війни та кліп на неї. А тепер випустила україномовний трек, чим обурила земляків. 

Відповідні коментарі з’явились під її публікацією в Instagram. 

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32-річна співачка, яка на початку повномасштабної війни з чоловіком переїхала за кордон та народила дитину, випускає нові композиції під сценічними іменами Maruv, SHLAKOBLOCHINA та Sharlotta Ututu. Саме під останнім вийшла пісня For My Baby. Її вона присвятила своїй дитині, стать якої ретельно приховує. Також співачка не публікує фотографій з ним (нею).

Українську мову від співачки, яка активно вкладає гроші в рекламу у російських соцмережах та заробляє на стрімінгових платформах країни-терориста, не очікували почути користувачі соцмереж. Під відео Корсун закрила коментарі. А ось в Instagram не стала цього робити. 

Земляки артистки, яка після початку повномасштабної війни тривалий час жила в Туреччині (зараз її місцеперебування невідоме), не промовчали.

  • Заспівала українською в новому альбомі? Це як зрозуміти?
  • Звільняй таргетолога і збережені кошти витрачай на дрони
  • Ще одне дерево любові
  • Коли я думаю, що я прийняв найгірше якесь рішення в життя, то згадую Maruv і стає легше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Maruv забанила громадського діяча за прохання допомогти ЗСУ. Також ми писали, що співачка випустила перший кліп за півтора року та нарвалась на хейт.

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