MARUV, яка мовчить про війну, анонсувала нові пісні під різними псевдонімами

Співачка MARUV (Ганна Корсун). Фото: Instagram/sharlotta_ututu

Напередодні власниця українського громадянства, співачка Ганна Корсун, більш відома як MARUV, презентувала першу пісню від початку повномасштабної війни та кліп на неї. Артистка, яка живе з чоловіком та дитиною за кордоном, продовжує мовчати про терор росіян. Перед війною Ганна активно гастролювала у РФ, а тепер ще й анонсувала нові пісні під різними псевдонімами.

Про це Корсун заявила на одній зі своїх сторінок в Instagram.

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32-річна співачка пообіцяла шанувальникам нові треки під сценічними іменами MARUV, Sharlotta Ututu та SHLAKOBLOCHINA. Сторінки в соцмережах двох останніх псевдонімів відкриті для українців. А ось основний, MARUV, де Ганна публікує актуальні фото та відео й досі закритий для земляків.

Після тривалого мовчання та народження первістка, Корсун вирішила повернутися на сцену. Щоправда, чи планує вона концерти, співачка не повідомила. Поки що тільки анонсувала нові треки. До речі, свої дописи Ганна веде не українською чи російською, а англійською мовою.

"Це три різні персонажі, створені жінкою Ганною. Усі ці проєкти існують незалежно та інколи змішуються один з одним. Не хвилюйтеся, ви будете насолоджуватися новою музикою від усіх. Будьте в цьому впевнені", — пообіцяла "мовчазна" зірка.

Реакція соцмереж

Чи не всі коментарі під новою публікацією Корсун негативні. Підписники Ганни та користувачі соцмережі висловили своє обурення позицією співачки. Серед них й продюсер популярних телешоу "Голос країни" та "Танці з зірками" Володимир Завадюк. "Соромно за тебе. Ти на боці мороку", — лаконічно написав він.

А як щодо війни в Україні висловитися, чи то треба ще якесь альтер его придумати? Чи просто не помітили, що місто, в якому ви народилися кожен день під обстрілами ?

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Водночас лайк під публікацією поставила супермодель Алла Костромічова, яка нещодавно народила другу дитину. Вона також живе за кордоном. Причини її підтримки MARUV невідомі. В коментарях Алла не стала нічого писати.

Пост Ганни Корсун та лайк Алли Костромічової. Скриншот: Instagram/sharlotta_ututu

Нагадаємо, раніше ми писали, що племінник зрадниці Таїсії Повалій пішов на фронт: співачка "зачитала" методичку Кремля. Також ми розповідали, що співачка Ані Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою.