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Maruv, которая до сих пор молчит о войне, презентовала украиноязычную песню — реакция в соцсетях

28 октября 2023 10:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Maruv, которая до сих пор молчит о войне, презентовала украиноязычную песню — реакция в соцсетях
Певица Анна Корсун выступает под тремя псевдонимами. Фото: Instagram/sharlotta_ututu
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Обладательница украинского гражданства, певица Анна Корсун, более известная как Maruv, активизировала свою певческую карьеру. Недавно она представила первую песню (на английском языке) с начала полномасштабной войны и клип на нее. А теперь выпустила украиноязычный трек, чем возмутила земляков.

Соответствующие комментарии появились под ее публикацией в Instagram.

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32-летняя певица, которая в начале полномасштабной войны с мужем переехала за границу и родила ребенка, выпускает новые композиции под сценическими именами Maruv, SHLAKOBLOCHINA и Sharlotta Ututu. Именно под последним вышла песня For My Baby. Ее она посвятила своему ребенку, пол которого тщательно скрывает. Также певица не публикует фотографии с ним (нею).

Украинский язык от певицы, которая активно вкладывает деньги в рекламу в российских соцсетях и зарабатывает на стриминговых платформах страны-террориста, не ожидали услышать пользователи соцсетей. Под видео Корсун закрыла комментарии. А вот в Instagram не стала этого делать.

Земляки артистки, которая после начала полномасштабной войны долгое время жила в Турции (сейчас ее местонахождение неизвестно), не промолчали.

  • Спела на украинском в новом альбоме? Как это понять?
  • Увольняй таргетолога и сохраненные средства трать на дроны
  • Еще одно дерево любви
  • Когда я думаю, что я принял самое плохое решение в жизни, то вспоминаю Maruv и становится легче.

Напомним, ранее мы писали, что Maruv забанила общественного деятеля за просьбу помочь ВСУ. Также мы писали, что певица выпустила первый клип за полтора года и нарвалась на хейт.

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