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Marvel ищет специалистов для перезапуска франшизы "Люди Икс"

1 октября 2023 10:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Marvel ищет специалистов для перезапуска франшизы "Люди Икс"
Герои франшизы "Люди Икс". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Студия Marvel начала разработку нового фильма о людях Икс. Сейчас компания находится в поиске сценаристов и намерена выслушать их предложения. Это стало также сигналом о финальном прекращении забастовки актеров и сценаристов в США.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Уже нынешней осенью компания организует встречи с возможными авторами сценариев для будущего боевика. Спешки с назначением основной группы специалистов нет, поскольку дата выхода фильма еще не определена. Решение, скорее всего, будет принято в 2024 году.

Президент Marvel Studios Кевин Файги начал заниматься процессом разработки возвращения супергероев на экран после поглощения Fox корпорацией Disney. Однако он не торопит процесс, поскольку многие другие проекты находятся на более поздних стадиях разработки.

Фрагмент из киновселенной "Люди Икс". Фото: Google

Киномир "Люди Икс" был самым популярным и прибыльным среди франшиз Marvel, принадлежавших компании Fox. В серии вышли семь фильмов, а также успешный спин-офф "Росомаха" с двумя собственными сиквелами. Однако после неудачи "Темного Феникса" 2019 года "Люди Икс" нуждались в обновлении, которое до сих пор так и не произошло.

Напомним, ранее мы писали, что украинский исторический экшн "Довбуш" стал самым кассовым игровым фильмом года. Также мы рассказывали, что звезда "Кайдашев" подловила россиян на краже культового украинского сериала.

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