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Зірка "Кайдашів" розповів, як підловив росіян на крадіжці культового українського серіалу

23 вересня 2023 13:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка "Кайдашів" розповів, як підловив росіян на крадіжці культового українського серіалу
Актор Григорій Бакланов. Фото: instagram.com/baklanov.gr/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" актор Григорій Бакланов першим помітив, що росіяни транслюють на власним піратських ресурсах український продукт. Вони переклали серіал "Спіймати Кайдаша" та навіть створили до нього власні постери.

Як підловив росіян на крадіжці, Бакланов розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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Культуру не перекриєш парканом

Григорій побачив український контент на російських ресурсах  рік тому. Коли разом з колегами-акторами влаштовував благодійні покази серіалів, щоб зібрати гроші на фронт.

"Мені потрібно було завантажити матеріал для чергової зустрічі — і наткнувся на це. Кілька наших серіалів, які були дуже примітивно продубльовані російською і, судячи з коментарів, мали багато переглядів. Там був і наш серіал, і "Перші ластівки", й інші проєкти. Цікаво, що раніше росіяни нам закидали, що без їхнього кіно нам не буде що дивитися. А виявилося навпаки. Я думаю, що нам насправді це тільки в плюс. Бо культуру не перекриєш парканом. Тут або вони нас, або ми їх", — переконаний Бакланов.

 

Також зірка згадав, як у юні роки російських акторів йому ставили у приклад.

"Коли ми вчилися в університеті, нам казали, що є тут російські актори — і вони показують клас. На них, мовляв, треба рівнятися. Завжди нам ставили за приклад їх. Потрапив у кадр з якимось росіянином, значить, тобі пощастило: зможеш відкрити для себе неймовірні ази майстерності. Але на практиці ми бачили, що це не завжди так. Іноді, а то й дуже часто, їх запрошували суто через їхнє громадянство. А не за професіоналізм", — говорить актор.

Нагадаємо, стало відомо, який український фільм боротиметься за "Оскар".

Раніше Бадоєв показав новий тизер фільму про злочини росіян.

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