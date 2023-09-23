Зірка "Кайдашів" розповів, як підловив росіян на крадіжці культового українського серіалу

Актор Григорій Бакланов. Фото: instagram.com/baklanov.gr/

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" актор Григорій Бакланов першим помітив, що росіяни транслюють на власним піратських ресурсах український продукт. Вони переклали серіал "Спіймати Кайдаша" та навіть створили до нього власні постери.

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Культуру не перекриєш парканом

Григорій побачив український контент на російських ресурсах рік тому. Коли разом з колегами-акторами влаштовував благодійні покази серіалів, щоб зібрати гроші на фронт.

"Мені потрібно було завантажити матеріал для чергової зустрічі — і наткнувся на це. Кілька наших серіалів, які були дуже примітивно продубльовані російською і, судячи з коментарів, мали багато переглядів. Там був і наш серіал, і "Перші ластівки", й інші проєкти. Цікаво, що раніше росіяни нам закидали, що без їхнього кіно нам не буде що дивитися. А виявилося навпаки. Я думаю, що нам насправді це тільки в плюс. Бо культуру не перекриєш парканом. Тут або вони нас, або ми їх", — переконаний Бакланов.

Також зірка згадав, як у юні роки російських акторів йому ставили у приклад.

"Коли ми вчилися в університеті, нам казали, що є тут російські актори — і вони показують клас. На них, мовляв, треба рівнятися. Завжди нам ставили за приклад їх. Потрапив у кадр з якимось росіянином, значить, тобі пощастило: зможеш відкрити для себе неймовірні ази майстерності. Але на практиці ми бачили, що це не завжди так. Іноді, а то й дуже часто, їх запрошували суто через їхнє громадянство. А не за професіоналізм", — говорить актор.

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