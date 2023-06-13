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Зірка фільмів Marvel потрапив в аварію на автомобільних перегонах у Франції

13 червня 2023 07:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка фільмів Marvel потрапив в аварію на автомобільних перегонах у Франції
Актор Майкл Фассбендер. Фото: Instagram/fassbenderthebest
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зірка франшизи "Люди Ікс" від Marvel, ірландський актор німецького походження Майкл Фассбендер потрапив в аварію на автомобільних перегонах у Франції.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Подробиці 

Голлівудській суперзірці не підкорилися 24-годинні перегони на витривалість Proton Competition у Ле-Мані. 46-річний Майкл не впорався з керуванням і врізався в огорожу на одному з поворотів лише за кілька хвилин до кінця свого відрізка.

Фассбендер сидів за кермом спортивного автомобіля Porsche 911. Ушкодження не вдалося усунути, машина не повернулася на трек. Актор не постраждав.

Раніше Фассбендер розповідав, що ще до кар'єри у Голлівуді він мріяв брати участь у перегонах. Він приклав чимало зусиль, аби потрапити саме на Proton Competition у Ле-Мані. 

В кінозірки вже є досвід подібних змагань. 2019 року він дебютував у перегонах Porsche Sports Cup Germany, після чого брав участь у ралі у себе на батьківщині та у перегонах Ле-Ман минулого року.

Про зірку

Першою роллю актора стала роль сержанта Бертона Крістенсона в популярному мінісеріалі "Брати по зброї". З останніх помітних ролей Майкла — лейтенант Арчі Хікокс "Безславні виродки", Квінт Дій "Центуріон", Магнето "Люди Ікс: Перший клас", психіатр Карл Юнг "Небезпечний метод", андроїд Девід "Прометей".

2011 року отримав премію на Венеційському кінофестивалі за найкращу чоловічу роль у фільмі "Сором". Також став номінантом на премії "Золотий глобус"  і BAFTA. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Алек Болдвін вперше вийшов на зв'язок після операції  тазостегнового суглоба.   Також ми розповідали, що співачка Брітні Спірс відреагувала на чутки про наркотичну залежність та звернулась до синів.

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