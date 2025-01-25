Маша Ефросинина впервые за долгое время показала маму-красавицу - фото

Маша Ефросинина на редком фото показала маму-красавицу
Телеведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время поделилась с поклонниками фотографией со своей мамой Людмилой. Звезда поздравила близкого человека с особым праздником.
Фото с самой родной знаменитость поделилась в Instagram.
Маша Ефросинина поздравила маму с днем рождения
Сегодня, 25 января, мама телеведущей празднует свой день рождения. Маша купила для близкого человека огромный букет красных цветов и поспешила поздравить ее с праздником.
В stories Ефросинина опубликовала свежее фото с мамой. Улыбающаяся телеведущая позировала рядом с именинницей в праздничный день.
"День рождения женщины, которая умеет не только наслаждаться жизнью и любить безусловно, но и подзаряжает, как космический генератор, всех, кто попадает в ее поле, — моей фантастической мамы", — написала Ефросинина.
Ранее Виталий Козловский нежно поздравил жену с днем рождения. Также София Ротару умилила фото со своим мужем в особенный день.
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