Маша Ефросинина впервые за долгое время показала маму-красавицу - фото

Маша Ефросинина с мамой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время поделилась с поклонниками фотографией со своей мамой Людмилой. Звезда поздравила близкого человека с особым праздником.

Фото с самой родной знаменитость поделилась в Instagram.

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Сегодня, 25 января, мама телеведущей празднует свой день рождения. Маша купила для близкого человека огромный букет красных цветов и поспешила поздравить ее с праздником.

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В stories Ефросинина опубликовала свежее фото с мамой. Улыбающаяся телеведущая позировала рядом с именинницей в праздничный день.

"День рождения женщины, которая умеет не только наслаждаться жизнью и любить безусловно, но и подзаряжает, как космический генератор, всех, кто попадает в ее поле, — моей фантастической мамы", — написала Ефросинина.

Маша Ефросинина и ее мама. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Виталий Козловский нежно поздравил жену с днем рождения. Также София Ротару умилила фото со своим мужем в особенный день.