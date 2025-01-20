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Софія Ротару розчулила архівним фото з чоловіком

20 січня 2025 14:18
Марія Покровська - Редактор
Софія Ротару показала рідкісний кадр з чоловіком - фото
Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Марія Покровська - Редактор

Співачка Софія Ротару вперше за тривалий час вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Артистка поділилася архівною світлиною зі своїм покійним чоловіком, музикантом Анатолієм Євдокименком, в особливу дату.

Фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram

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Сьогодні, 20 січня, чоловік співачки мав би святкувати свій день народження. Керівнику ансамблю "Червона рута" могло виповнитися 83 роки.

У день народження музиканта Софія Михайлівна поділилася архівним кадром, на якому усміхнена позує поруч із ним.

Софія Ротару показала фото з чоловіком
Софія Ротару та Анатолій Євдокименко. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Підписувати кадр співачка не стала, лише додала до нього емоджи у вигляді розбитого серця.

Нагадаємо, Анатолій Євдокименко пішов з життя 23 жовтня 2002 року. Причиною смерті 61-річного музиканта став інсульт. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Раніше Стівен Фрай на рідкісному фото показав свого чоловіка, молодшого на 30 років.

Також ми писали, що чоловік Камерон Діаз вперше за тривалий час поділився новим селфі з коханою.

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15:04 Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі

15:00 На Львівщині чоловік завдав ударів співрозмовнику — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:53 Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам

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