Софія Ротару показала рідкісний кадр з чоловіком - фото

Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару вперше за тривалий час вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Артистка поділилася архівною світлиною зі своїм покійним чоловіком, музикантом Анатолієм Євдокименком, в особливу дату.

Фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Сьогодні, 20 січня, чоловік співачки мав би святкувати свій день народження. Керівнику ансамблю "Червона рута" могло виповнитися 83 роки.

У день народження музиканта Софія Михайлівна поділилася архівним кадром, на якому усміхнена позує поруч із ним.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Підписувати кадр співачка не стала, лише додала до нього емоджи у вигляді розбитого серця.

Нагадаємо, Анатолій Євдокименко пішов з життя 23 жовтня 2002 року. Причиною смерті 61-річного музиканта став інсульт. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві.

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