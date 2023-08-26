Маша Ефросинина объяснила, почему отпустила 9-летнего сына учиться стрелять
Телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему отдала девятилетнего сына Сашу на стрельбу. Мальчик на днях отметил девятый день рождения.
Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
Звездный ответ
В день рождения сына ведущая с мужем устроили сюрприз для ребенка. Саша пошел на тренировку по стрельбе в тир. Занятие было под наблюдением инструктора.
Не все подписчики Ефросининой поняли такой выбор подарка для ребенка. Но Маша считает, что война в Украине заставляет ее подготовить сына ко всему.
"Кто-то писал, что не надо допускать детей к обучению стрелять. Считаю, что пока существует отс*сия, то надо...Потому что детей травмирует не обучение самозащите, а шесть бешеных сирен в день", — пернеконана Маша.
Ефросинина показала, что сын с первого занятия продемонстрировал неплохое мастерство в стрельбе. Саша умело попал в мишени и похвастался результатом.
Ранее Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.
Напомним, телеведущая Маша Ефросинина воздержалась от комментариев по поводу последних событий в культурном пространстве Украины.