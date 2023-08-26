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Маша Ефросинина объяснила, почему отпустила 9-летнего сына учиться стрелять

26 августа 2023 13:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Маша Ефросинина объяснила, почему отпустила 9-летнего сына учиться стрелять
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему отдала девятилетнего сына Сашу на стрельбу. Мальчик на днях отметил девятый день рождения.

Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.

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В день рождения сына ведущая с мужем устроили сюрприз для ребенка. Саша пошел на тренировку по стрельбе в тир. Занятие было под наблюдением инструктора.

 

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Телеведущая Маша Ефросинина объяснила свой подарок сыну на день рождения. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая поздравила сына Сашу с днем рождения. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Не все подписчики Ефросининой поняли такой выбор подарка для ребенка. Но Маша считает, что война в Украине заставляет ее подготовить сына ко всему.

"Кто-то писал, что не надо допускать детей к обучению стрелять. Считаю, что пока существует отс*сия, то надо...Потому что детей травмирует не обучение самозащите, а шесть бешеных сирен в день", — пернеконана Маша.

Ефросинина показала, что сын с первого занятия продемонстрировал неплохое мастерство в стрельбе. Саша умело попал в мишени и похвастался результатом.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина воздержалась от комментариев по поводу последних событий в культурном пространстве Украины.

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