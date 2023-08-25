Подолав страх першого пострілу: як Єфросиніна привітала сина з днем народження

Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна ніжно привітала сина Олександра з дев'ятим днем народження. Зірка разом з чоловіком підготовила для дитини оригінальний подарунок.

Про це Єфросиніна розповіла у своєму Instagram.

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Син мріяв бути поліцейським

Ведуча зізнался, що всі, хто слідкував за нею ще до великої війни, знають, як її син мріяв бути поліцейським, бо кілька років поспіль він всюди ходив лише в формі. Але був нюанс- він не хотів мати справ із злочинцями, бо дуже їх боявся. А ще сильно любив тварин, тому план був — стати першим фермером-поліцейським.

"Півтора роки тому нам довелося пояснювати йому, чому зʼявилися люди, яки хочуть нас вбити, чому вбивають, і чому наш тато пішов з ними боротися. Так він взнав таке явище як ворог. Ворог не вибачається, не припиняє злочинів, не має серця. Він гірше навіть за хижих тварин. З часом я помітила, що син грає сам із собою в стрілялки — під час прогулянки підбирає всі палки, робить з них свою "зброю" та постійно бігає між дерев. На моє питання: "чому йому це так подобається?", він відповів: "хочу навчитися знешкоджувати ворога!", — поділилася зірка.

Єфросиніна розповіла, що її чоловік показав Саші нещодавно свою зброю. Та вмовив свого друга - професійного інструктора, діючого військового дати хлопцю кілька уроків з професійної стрільби в його день народження.

"В мене це викликало дуже суперечливі емоції — з одного боку всі, хто знає Сашка, бачать, який він добрий, миролюбний та чутливий, з іншого боку — він вже понад рік бачить щоденні звіти тата про його діяльність, систематично питає, чи не вбʼють тата, і не живе в примарному світі. Заняття пройшли під чітким наглядом інструктора! Сашко переборов свій страх першого пострілу, і потім його вже було важко відірвати. Сказав, що все ж таки буде поліцейським, але хоче повертатися на заняття зі стрільби, щоб все ж таки не боятися злочинців, бо "тато навіть ворогів не боїться"…Потім попросив морозива", — говорить Єфросиніна.

Телеведуча додала, що б хотіла, щоб наша реальність була іншою. Але якщо вона вже така, ми всі маємо дивиться їй у вічі. Маша додала, що теж записалася в тир.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.

Нагадаємо, телеведуча Маша Єфросиніна утрималася від коментарів щодо останніх подій у культурному просторі Україні.