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Маша Ефросинина прокомментировала "шизофренически бредовый приговор", который получила в России

15 сентября 2023 17:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Маша Ефросинина прокомментировала "шизофренически бедовый приговор", который получил в России
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущую Машу Ефросинину в России "приговорили" к семи годам колонии. Приговор был вынесен по делу о распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти.

Звезда сразу отреагировала на новость в своем Instagram.

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Ответ телеведущей россиянам

Пресс-служба Басманного районного суда Москвы сообщила, что Ефросиненой также запретили вести страницы в соцсетях в течение трех лет. Также обвинение требовало для телеведущей 7 лет колонии общего режима.

 

Телеведущей Маша Ефросининой вынесла приговор в России. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущей Маша Ефросининой вынесла приговор в России. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Найдутся ли еще люди, у которых язык шевельнется назвать нас "братскими народами"? Ведь это уже не просто разные страны — это параллельные реальности! Устрашение (или я уже начала верить в чипирование) заставляет артистов, которые были раньше в уме, давать концерты на пропитанных украинской кровью Мариупольских руинах. Россия — это зазеркалье, это тьма, а не страна", — убеждена ведущая.

 

Ефросинина также обратилась к своим коллегам в России и заявила, что не боится никаких приговоров в стране-террористе.

"Мне чихать на все эти приговоры! Знаете почему? Потому что я свободна: в своих действиях, в своих высказываниях, в своих решениях! В своей стране! А вы нет! Я не зарабатываю ни копейки, ни за свой пост с позицией, прикиньте, так бывает! Я не могу вылететь из Киева самолетом уже полтора года, а вы свободно передвигаетесь по миру (пока). Я живу в стране, которую террор вашего диктатора ведет в экономическую и ментальную пропасть! Но я свободнее вас, рабов! вашей всей плешивой власти! Она уйдет рано или поздно! Она оставит вас в руинах собственного позора перед всем миром", — заверила Ефросинина.

Напомним, что пропутинский фронтмен группы "Звери" Роман Билык ездил в Крым по другому паспорту.

Ранее путинист Тимати выкупил сеть пиццерий, которая решила покинуть рынок России.

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