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Маша Ефросинина рассказала, какие поступки мужа поразили ее больше всего в жизни

25 сентября 2023 19:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Маша Ефросинина рассказала, какие поступки мужа поразили ее больше всего в жизни
Телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Муж телеведущей Маши Ефросининой с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ. Ефросинина не скрывает, что очень тяжело переносит расставание с любимым.

Подписчики задали звезде несколько вопросов о личном, на которые Маша Ефросинина откровенно ответила в Instagram.

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Подписчики спросили, какие поступки любимого поразили звезду больше всего в жизни. По словам Ефросининой, она восхищается решительностью Тимура.

 

Телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"1. Из всех наших личных кризисов смог вывести нас он.

2. Занимая политическую должность руководителя комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам, он вопреки страшному давлению на него добился принятия важного антикоррупционного закона и стал инициатором разоблачения многих экономических коррупционных схем.

3. Его безапелляционное решение идти защищать свою страну", — комментирует ведущая .

 

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала об отношениях с мужем Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина рассказала об отношениях с мужем Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Также поклонники спросили, утоляет ли стресс звезда во время войны едой.

"Сорвалась впервые за всю полномасштабную войну, съев все запасы мороженого дома. В день, когда мы все прощались, плакали и разъезжались после 12 дней счастья вместе", — говорит Ефросинина о недавнем отпуске любимого с фронта.

Ранее Ефросинина прокомментировала скандальный визит Шепелева в Мариуполь.

Напомним, Маша Ефросинина прокомментировала "шизофренически бедовый приговор", полученный в России.

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