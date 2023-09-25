Маша Ефросинина рассказала, какие поступки мужа поразили ее больше всего в жизни
Муж телеведущей Маши Ефросининой с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ. Ефросинина не скрывает, что очень тяжело переносит расставание с любимым.
Подписчики задали звезде несколько вопросов о личном, на которые Маша Ефросинина откровенно ответила в Instagram.
Ефросинина поделилась подробностями отношений с любимым
Подписчики спросили, какие поступки любимого поразили звезду больше всего в жизни. По словам Ефросининой, она восхищается решительностью Тимура.
"1. Из всех наших личных кризисов смог вывести нас он.
2. Занимая политическую должность руководителя комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам, он вопреки страшному давлению на него добился принятия важного антикоррупционного закона и стал инициатором разоблачения многих экономических коррупционных схем.
3. Его безапелляционное решение идти защищать свою страну", — комментирует ведущая .
Также поклонники спросили, утоляет ли стресс звезда во время войны едой.
"Сорвалась впервые за всю полномасштабную войну, съев все запасы мороженого дома. В день, когда мы все прощались, плакали и разъезжались после 12 дней счастья вместе", — говорит Ефросинина о недавнем отпуске любимого с фронта.
Ранее Ефросинина прокомментировала скандальный визит Шепелева в Мариуполь.
Напомним, Маша Ефросинина прокомментировала "шизофренически бедовый приговор", полученный в России.