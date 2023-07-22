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Стосунки проходять випробування: Єфросиніна розповіла про непростий період

22 липня 2023 13:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стосунки проходять випробування: Єфросиніна розповіла про непростий період
Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча Маша Єфросиніна утрималася від коментарів щодо скандалу навколо серіалу, який має знімати Юрій Горбунов. Підписники зірки критично відреагували на нещодавній допис ведучої, тому вона вирішила розставити всі крапки на "і".

Єфросиніна гнівно звернулася до фоловерів у своєму Instagram.

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Зірка вимагає не турбувати її питаннями про Юрія Горбунова, адже, за її словами, він перестав для неї існувати ще у 2021 році. Також ведуча зазначила, що їй сумно через те, що суспільству вона не цікава як звичайна людина, а всіх цікавить лише в контексті скандалів.

 

Ведуча Маша Єфросиніна про скандал навколо серіалу Горбунова. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Бо це для мене, як і для всього нашого суспільства, прямий шлях до тотального психологічного захворювання, а я його вже бачу, торкаюся та відчуваю. У мене є свої емоції, своє життя, обов'язки, відповідальність за мою справу за допомогу жінкам. Є купа справ з моїми дітьми, яким я вже півтора роки і мама, і батько. Є щоденні сльози та страх за Тимура, з яким стосунки зараз проходять чергове випробування. Люди, шановні, молю, думайте, а не додумуйте", — коментує Єфросиніна у дописі.

З початку повномасштабного вторгнення, чоловік Маші Єфросиніної, Тимур Хромаєв, приєнався до лав ЗСУ. Від нього у ведучої двоє дітей.

Раніше шоумен Юрій Горбунов прокоментував скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець". На створення проєкту студія ведучого та продюсера Юрія Горбунова отримала з держбюджету 33 мільйони гривень.

Нагадаємо, український продюсер Ігор Кондратюк звертається до свого колеги Юрія Горбунова, аби той відмовився від коштів, наданих на створення нового серіалу.

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