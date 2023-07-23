Маша Єфросиніна розповіла про відверті розмови з чоловіком з фронту

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на ракетный удар по Одессе. В результате ночных обстрелов погиб мужчина, 22 человека травмированы, среди них 4 детей.

Эмоциональное сообщение Маша сделала в Instagram.

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Отравлена ненавистью

С начала полномасштабного вторжения, муж Маши Ефросининой, Тимур Хромаев, присоединился к рядам ВСУ. Ведущая часто делится своими чувствами и тревогами по отношению к любимому.

Телеведущая Маша Ефросинина высказалась о ракетном ударе по Одессе. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Вчера разговаривала с мужем и его собратом — поймала себя на мысли, что никак не привыкну, как Тимур рассказывает о том, сколько врагов они ежедневно отправляют к предкам. Это же мой Тимур, человек, который раньше даже плохого слова ни о ком не говорил, рассказывает, что "сегодня был хороший день — мы положили много орков и их техники. Но, Масянчик, мы спасли куропаток из-под обстрелов…», — вспоминает Ефросинина.

Звезда призналась, что отравлена ненавистью и постоянным страхом за мужа.

"Вы это почувствовали из моих последних публикаций — слишком много невыносимо сильных эмоций в разных аспектах моей жизни. Но... Россия — это раковая опухоль на лице планеты. Ее надо убирать всеми возможными методами! Здесь у меня хватит сил никогда не сдаться", — сказала звезда.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина воздержалась от комментариев по поводу последних событий в культурном пространстве Украины. Телеведущая убеждает, на это у нее есть личные причины.