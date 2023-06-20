Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мати Саакашвілі розкрила ім'я його дитини від Ясько arrow

Мати Саакашвілі розкрила ім'я його дитини від Ясько

20 червня 2023 10:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Міхеіл Саакашвілі та Ясько назвали доньку
Українська депутатка Єлизавета Ясько та експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мама Міхеіла Саакашвілі поділилася подробицями його особистого життя. Жінка розповіла про його дитину, яку народила депутатка Ясько.

Про це жінка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

Читайте також:

Підтвердила радісну новину

Народна депутатка України Єлизавета Ясько на початку місяця повідомила, що стала мамою. Мати експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія підтвердила цю новину.

Гіулі Аласанії повідомила, що дівчинку назвали Жасмін, проте вона поки що не бачила свою онуку.

Вона також розповіла, що спілкується з Лізою Ясько телефоном.

1 червня Єлизавета Ясько, яка була у відносинах з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, повідомила, що стала мамою. Ясько написала пост у Facebook, присвячений своєму материнству. Єлизавета не назвала прямо батька дитини, проте з контексту можна здогадатися, що натякає вона саме на Саакашвілі.

"Моя дитина — це моя любов. Для батька наша дитина - це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України. Ніколи не думала, що народити дитину під час війни — це насправді страшно. Страшно і дуже моторошно від думок про майбутнє. Ми зовсім по іншому все уявляли. Обставини та реальність були зовсім іншими", написала Ясько.

Про роман Міхеіла Саакашвілі з Лізою Ясько стало відомо у листопаді 2020-го. Тоді Саакашвілі ще був офіційно одружений. Офіційна дружина Сандра Рулофс цю новину назвала досить несподіваною.

Раніше стало відомо, що у голлівудського актора Аль Пачіно народилася четверта дитина. Матір’ю стала його 29-річна кохана Нур Альфаллах. У зіркової парочки з’явився син.

Нагадаємо, голлівудський актор та режисер Едріан Греньє вперше став батьком у 46 років. Обраниця екранного коханого героїні Енн Хетевей у фільмі "Диявол носить Prada" народила йому сина.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB