Міхеіл Саакашвілі та Ясько назвали доньку

Українська депутатка Єлизавета Ясько та експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine

Мама Міхеіла Саакашвілі поділилася подробицями його особистого життя. Жінка розповіла про його дитину, яку народила депутатка Ясько.

Про це жінка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Народна депутатка України Єлизавета Ясько на початку місяця повідомила, що стала мамою. Мати експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія підтвердила цю новину.

Гіулі Аласанії повідомила, що дівчинку назвали Жасмін, проте вона поки що не бачила свою онуку.

Вона також розповіла, що спілкується з Лізою Ясько телефоном.

1 червня Єлизавета Ясько, яка була у відносинах з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, повідомила, що стала мамою. Ясько написала пост у Facebook, присвячений своєму материнству. Єлизавета не назвала прямо батька дитини, проте з контексту можна здогадатися, що натякає вона саме на Саакашвілі.

"Моя дитина — це моя любов. Для батька наша дитина - це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України. Ніколи не думала, що народити дитину під час війни — це насправді страшно. Страшно і дуже моторошно від думок про майбутнє. Ми зовсім по іншому все уявляли. Обставини та реальність були зовсім іншими",— написала Ясько.

Про роман Міхеіла Саакашвілі з Лізою Ясько стало відомо у листопаді 2020-го. Тоді Саакашвілі ще був офіційно одружений. Офіційна дружина Сандра Рулофс цю новину назвала досить несподіваною.

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