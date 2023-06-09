В зірки фільму "Диявол носить Prada" народився первісток

Кадр з фільму "Диявол носить Prada". Фото: 20thCentFox

Голлівудський актор та режисер Едріан Греньє вперше став батьком у 46 років. Обраниця екранного коханого героїні Енн Хетевей у фільмі "Диявол носить Prada" народила йому сина.

Про це актор повідомив у своїх соцмережах.

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Греньє оприлюднив знімки фотосесії із ще вагітною дружиною, 29-річною Джордан. Зіркова парочка позувала на підлозі. Зірка популярного серіалу "Красені" на каналі HBO ніжно обійняв дружину зі спини.

"Ми раді оголосити про появу на світ нашого сина, який був народжений кілька тижнів тому. В одну мить наші серця розширилися до меж нескінченного простору. Ми просто щасливі провести наступні кілька тижнів у божественній самоті — мати, батько та дитина... Радійте цьому подарунку світові — Сейку Аврелію Греньє", — підписав знімок Едріан та розкрив ім’я новонародженого хлопчика.

Скриншот: Instagram/adriangrenier

Едріан та Джордан разом шість років. Зіркова парочка зіграла весілля у червні минулого року. Церемонія пройшла у Марокко у присутності родичів та нечисленних друзів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна голлівудська акторка Ліндсі Лохан розповіла, чому переїхала до Дубаю (ОАЕ). Також ми розповідали, що оголена співачка Ріанна показала відверті фото з часів першої вагітності.