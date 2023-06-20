Михеил Саакашвили и Ясько назвали дочь

Украинский депутат Елизавета Ясько и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine

Мама Михеила Саакашвили поделилась подробностями его личной жизни. Женщина рассказала о его ребенке, которого родила депутат Ясько.

Об этом женщина рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

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Подтвердила радостную новость

Народная депутат Украины Елизавета Ясько в начале месяца сообщила, что стала мамой. Мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания подтвердила эту новость.

Гиули Аласании сообщила, что девочку назвали Жасмин, однако она пока не видела свою внучку.

Она также рассказала, что общается с Лизой Ясько по телефону.

1 июня Елизавета Ясько, которая была в отношениях с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, сообщила, что стала мамой. Ясько написала пост в Facebook, посвященный своему материнству. Елизавета не назвала прямо отца ребенка, однако из контекста можно догадаться, что намекает она на Саакашвили.

"Мой ребенок — это моя любовь. Для отца наш ребенок — это его украинские корни и украинское продолжение, о которых он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины. Никогда не думала, что родить ребенка во время войны — это действительно страшно. Страшно и очень жутко от мыслей о будущем. Мы совсем по-другому все представляли. Обстоятельства и реальность были совсем другими", — написала Ясько.

О романе Михеила Саакашвили с Лизой Ясько стало известно в ноябре 2020-го. Тогда Саакашвили еще был официально женат. Официальная жена Сандра Рулофс назвала эту новость достаточно неожиданной.

Ранее стало известно, что у голливудского актера Аль Пачино родился четвертый ребенок. Матерью стала его 29-летняя возлюбленная Нур Альфаллах. У звездной парочки появился сын.

Напомним, голливудский актер и режиссер Эдриан Гренье впервые стал отцом в 46 лет. Избранница экранного любимого героини Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada" родила ему сына.