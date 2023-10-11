Мати сина — велике щастя: Ілона Гвоздьова показала рідкісне відео з пологового

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова святкує день народження молодшого сина Домініка. Хореографиня поділилася рідкісним відео з пологового будинку.

Кадри начесть 3-річчя сина Гвоздьова опублікувала в Instagram.

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Танцівниця вразила ніжним побачення хлопчику та розповіла, що означає його ім'я.

"Сьогодні тобі 3 рочки! Так швидко ти ростеш! На жаль майже 2 роки з них ми живемо у війні, але, синку, все обовʼязково буде добре і ти виростеш могутнім українцем з незламною волею та великим добрим і хоробрим серцем! Ти мій промінь надії, щастя і віри! "Сам Бог подарував нам тебе в Домініканській республіці і тато просто марив твоїм імʼям — Домінік. Доречі твоє імʼя походить від латинського слова "Домінус" (лат. Dominus) — "Господь, Бог".Дай Бог тобі божого благословіння і мудрості", — поділилася танцівниця.

"Мати сина — це велике щастя! Твої очі завжди посміхаються, твої вранішні поцілунки і вечірні обійми дають мені сили протягом дня, і заради вас я готова рухати гори і крутити планету, якщо треба", — запевнила Гвоздьова.

Раніше танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, що війна нанесла неймовірну психологічну травму дітям. Хореографиня поділилася змінами, які сталися з її дочкою.

Ілона Гвоздьова вже багато років заміжня за бізнесменом Іваном Хом'ячуком. У пари двоє дітей — дочка Валерія та син Домінік.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова влаштувала дочці вечірку в стилі Барбі.