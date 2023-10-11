Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мати сина — велике щастя: Ілона Гвоздьова показала рідкісне відео з пологового arrow

Мати сина — велике щастя: Ілона Гвоздьова показала рідкісне відео з пологового

11 жовтня 2023 16:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мати сина — велике щастя: Ілона Гвоздьова показала рідкісне відео з пологового
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова святкує день народження молодшого сина Домініка. Хореографиня поділилася рідкісним відео з пологового будинку.

Кадри начесть 3-річчя сина Гвоздьова опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Гвоздьова розчулила привітанням своєму трирічному сину

Танцівниця вразила ніжним побачення хлопчику та розповіла, що означає його ім'я.

"Сьогодні тобі 3 рочки! Так швидко ти ростеш! На жаль майже 2 роки з них ми живемо у війні, але, синку, все обовʼязково буде добре і ти виростеш могутнім українцем з незламною волею та великим добрим і хоробрим серцем! Ти мій промінь надії, щастя і віри! "Сам Бог подарував нам тебе в Домініканській республіці і тато просто марив твоїм імʼям — Домінік. Доречі твоє імʼя походить від латинського слова "Домінус" (лат. Dominus) — "Господь, Бог".Дай Бог тобі божого благословіння і мудрості", — поділилася танцівниця.

 

"Мати сина — це велике щастя! Твої очі завжди посміхаються, твої вранішні поцілунки і вечірні обійми дають мені сили протягом дня, і заради вас я готова рухати гори і крутити планету, якщо треба", — запевнила Гвоздьова.

Раніше танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, що війна нанесла неймовірну психологічну травму дітям. Хореографиня поділилася змінами, які сталися з її дочкою.

Ілона Гвоздьова вже багато років заміжня за бізнесменом Іваном Хом'ячуком. У пари двоє дітей — дочка Валерія та син Домінік.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова влаштувала дочці вечірку в стилі Барбі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз