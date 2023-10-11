Мать сына – большое счастье: Илона Гвоздева показала редкое видео из родильного

Иметь сына — большое счастье: Илона Гвоздева показала редкое видео из роддома
Танцовщица Илона Гвоздева отмечает день рождения младшего сына Доминика. Хореограф поделилась редкостным видео из роддома.
Кадры в честь 3-летия сына Гвоздева опубликовала в Instagram.
Гвоздева умилила поздравлением своему трехлетнему сыну
Танцовщица поразила нежным пожеланием мальчику и рассказала, что означает его имя.
"Сегодня тебе 3 годика! Так быстро ты растешь! К сожалению почти 2 года из них мы живем в войне, но, сынок, все обязательно будет хорошо и ты вырастешь могучим украинцем с несгибаемой волей и большим добрым и храбрым сердцем! Ты мой луч надежды, счастья и веры!. Сам Бог подарил нам тебя в Доминиканской республике и папа просто грезил твоим именем — Доминик. Кстати твое имя происходит от латинского слова "Доминус" (лат. Dominus) — "Господь, Бог". Дай Бог тебе божьего благословения и мудрости", — поделилась танцовщица .
"Иметь сына — это большое счастье! Твои глаза всегда улыбаются, твои утренние поцелуи и вечерние объятия дают мне силы в течение дня, и ради вас я готова двигать горы и крутить планету, если надо", — заверила Гвоздева.
Ранее танцовщица Илона Гвоздева призналась, что война нанесла невероятную психологическую травму детям. Хореограф поделилась изменениями, произошедшими с ее дочерью.
Илона Гвоздева уже много лет замужем за бизнесменом Иваном Хомячуком. У пары двое детей — дочь Валерия и сын Доминик.
Напомним, Илона Гвоздева устроила дочери вечеринку в стиле Барби.