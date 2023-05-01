Мать Майли Сайрус обручилась с бойфрендом: 55-летняя женщина готовится к своей третьей свадьбе
Американский менеджер и продюсер Тиш Финли Сайрус объявила о помолвке с бойфрендом. 55-летняя мать популярной певицы Майли Сайрус готовится третий раз в своей жизни обменяться кольцами у алтаря.
Об этом женщина сообщила в своем Instagram.
Кто избранник звездной матери
Тиш хорошо известна американским знаменитостям. С начала карьеры Майли Сайрус женщина долгое время была ее менеджером. Также Тиш является президентом телевизионной и кинопродюсерской компании Hopetown Entertainment.
Избранником звездной матери стал 53-летний британо-австралийский актер Доминик Перселл. Лишь в ноябре прошлого года они официально объявили про свой роман в Instagram. Перселл сделал предложение Тиша в Малибу на выходных.
На одной из двух фотографий в публикации изображено обручальное кольцо Тиш с руками Перселла, обернутыми вокруг ее талии. На втором фото 55-летняя женщина улыбается и смотрит в камеру, а актер "Бегства из тюрьмы" наклоняется вперед, чтобы поцеловать ее.
Тиша была дважды в браке. Кроме Майли Сайрус, у нее еще четверо детей. Столько же потомков и у Доминика Персела. Так что на двоих у влюбленных девять, правда, уже взрослых, детей.
Напомним, ранее мы писали, что песня Майли Сайрус возглавила украинский Apple Music : как в этом помог TikTok. Также мы рассказывали, что победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала перепела "гимн" женщин Майли Сайрус, композицию Flowers.