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Завершились зйомки драми "БУЧА", заснованій на реальних подіях

22 вересня 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Завершились зйомки драми "БУЧА", заснованій на реальних подіях
Зйомки картини "Буча". Фото: менеджмент проєкту
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Днями завершились зйомки картини "БУЧА". Фільм заснований на реальних подіях, які відбулися у містах Буча, Ворзель та Гостомель під час російської окупації у лютому-березні 2022 року.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Головний герой картини іноземець, який вирішив боротися зі злом у країні, яка стала для нього домом. Зйомки стрічки проходили в Київській області в березні та квітні 2023 року та зайняли 28 знімальних днів, а останні кадри були зафільмовані у серпні цього року на горі Говерла.

 

Польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич. Фото: менеджмент проєкту

Головні ролі у фільмі "БУЧА" зіграли відомий польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та зірка українського кіно В'ячеслав Довженко.

У зйомках команді допомагали Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ, ГУР МО України, Державна прикордонна служба України, Національна поліція України, Київська міська рада, Київська обласна військова адміністрація та українська кіностудія Film.UA Group.

 

Зйомки картини "Буча". Фото: менеджмент проєкту

Над фільмом працювала група з 80 фахівців та знялось понад 120 акторів, серед яких такі відомі імена як Нікон Федотов, Олександр Печериця, Сергій Стрельніков, Анастасія Нестеренко, Артемій Єгоров, Сергій Смеян, Володимир Захаренков та інші, а також 700 акторів масових сцен.

"У нас є дві головні мети. Перша — це протистояти російській пропаганді у всьому світі. Наша друга мета — вшанувати пам’ять загиблих. Під час роботи над сценарієм ми зустрічалися з усіма героями або родичами загиблих. І перше, що ми питали — чи не проти вони розповісти свою історію для фільму і чи потрібен такий фільм. І всі вони відповідали: "Так, ми хочемо, щоб про це дізнались у всьому світі", — розповідає Олександр Щур, автор сценарію та продюсер фільму "БУЧА".

Фільм розповість про порятунок місцевих жителів Костянтином Гудаускас — громадянином Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації.

Під час роботи над сценарієм команду фільму консультував Олексій Кругляченко — лікар-психіатр і клінічний психолог з 20-річним клінічним досвідом, який пройшов стажування в Мічиганському університеті за темою ПТСР.

 

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Зйомки картини "Буча". Фото: менеджмент проєкту

 

Зйомки картини "Буча". Фото: менеджмент проєкту

"Повітряна тривога під час зйомок у центрі Києва, 4 години граду і блискавок на Говерлі, 20 знімальних годин під дощем та багато іншого, не на секунду не похитнули жодного учасника нашої команди. Всі виклалися на максимум і були заряджені на результат", — розповідає режисер стрічки "БУЧА" Станіслав Тіунов.

Паралельно зі зйомками протягом останнього року фільм був представлений на найвпливовіших світових кіномайданчиках — на спеціальному івенті, присвяченому фільму, European Film Market Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале) в лютому цього року, а також у Нью-Йорку та Бостоні в рамках окремих показів. На початку вересня робочі матеріали фільму були представлені на 80-му Ювілейному Міжнародному Кінофестивалі у Венеції La Biennale di Veneziaта Toronto International Film Festival.

 

Зйомки картини "Буча". Фото: менеджмент проєкту

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