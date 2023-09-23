"Мавка" начинает прокат еще в двух странах: будет спецпоказ в Афинах
Украинская анимационная лента "Мавка. Лесная песня", которая стала самым успешным фильмом по показателям кассовых сборов в нашей стране за время Независимости, выходит в кинопрокат в Греции на Кипре. В Никосии уже прошел спецпоказ, в Афинах он пройдет завтра, 24 сентября.
Об этом в своих соцсетях сообщают создатели мультфильма.
"Мавка" продолжает свой кинопрокат
Авторы самой успешной украинской ленты презентовали трейлер мультфильма на греческом языке. Совместно с посольством Украины на Кипре в пятницу, 22 сентября, в Никосии продюсеры провели специальный показ мультфильма на украинском языке с греческими субтитрами.
А уже в воскресенье, 24 сентября, совместно с посольством Украины в Греции будет проведен такой спецпоказ в Афинах. Детали о прокате и графике сеансов создатели шоу посоветовали узнавать в кинотеатрах Греции и Кипра.
Что касается проката мультфильма в Европе, то невероятный показатель "Мавка" показала во Франции. В этой стране анимационной ленте удалось собрать 4 млн 139 тысяч долларов. Это почти идентичная сумма украинского кинопроката. Всего же по всему миру, согласно данным с сайта Box Office Mojo, мультфильм собрал более 16 млн 800 тысяч долларов.
Напомним, ранее мы писали, что завершились съемки драмы "Буча", основанной на реальных событиях. Также мы рассказывали, что блогерша Инна Мирошниченко дебютировала в дубляже анимации: к ней присоединились известные шоумены.