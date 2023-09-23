"Мавка" начинает прокат еще в двух странах: будет спецпоказ в Афинах

Фрагмент из мультфильма "Мавка. Лесная песня". Фото: Google

Украинская анимационная лента "Мавка. Лесная песня", которая стала самым успешным фильмом по показателям кассовых сборов в нашей стране за время Независимости, выходит в кинопрокат в Греции на Кипре. В Никосии уже прошел спецпоказ, в Афинах он пройдет завтра, 24 сентября.

Об этом в своих соцсетях сообщают создатели мультфильма.

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Авторы самой успешной украинской ленты презентовали трейлер мультфильма на греческом языке. Совместно с посольством Украины на Кипре в пятницу, 22 сентября, в Никосии продюсеры провели специальный показ мультфильма на украинском языке с греческими субтитрами.

А уже в воскресенье, 24 сентября, совместно с посольством Украины в Греции будет проведен такой спецпоказ в Афинах. Детали о прокате и графике сеансов создатели шоу посоветовали узнавать в кинотеатрах Греции и Кипра.

Что касается проката мультфильма в Европе, то невероятный показатель "Мавка" показала во Франции. В этой стране анимационной ленте удалось собрать 4 млн 139 тысяч долларов. Это почти идентичная сумма украинского кинопроката. Всего же по всему миру, согласно данным с сайта Box Office Mojo, мультфильм собрал более 16 млн 800 тысяч долларов.

Кассовые сборы фильма "Мавка. Лесная песня" в Европе на 23.09.2023. Скриншот: Box Office Mojo

Напомним, ранее мы писали, что завершились съемки драмы "Буча", основанной на реальных событиях. Также мы рассказывали, что блогерша Инна Мирошниченко дебютировала в дубляже анимации: к ней присоединились известные шоумены.