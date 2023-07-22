Меган Фокс чуть не пострадала в парке развлечений

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/itsdailymegandenisefox/

Рэпер Machine Gun Kelly и актриса Меган Фокс отправились на свидание в парк развлечений. К сожалению, влюбленные чуть не пострадали во время конфликта с неизвестным.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Романтика чуть не переросла в драку

На новом видео, появившемся в социальной сети, можно увидеть, как Machine Gun Kelly заходит с Маген Фокс на территорию парка развлечений. В это время жениха актрисы толкает неизвестный мужчина. Рэпер отвечает не менее агрессивно. В конфликт вмешался охранник, который настолько сильно оттолкнул Меган Фокс, что она "влетела" в изгородь.

К счастью, конфликт погасили и, судя по фото, которые сделали папарацци, Меган Фокс с любимым продолжили весело вечер на аттракционах.

37-летняя актриса "Трансформеров" "вернулась к планированию своей свадьбы" с 33-летним рэпером. Пара пережила проблемы в отношениях, теперь снова готовятся к важному событию в своей жизни. Недавно источник сообщил Us Weekly, что звезды "опять на правильном пути".

Напомним, Меган Фокс окончательно отпустила прошлое. Звезда "забила" старую татуировку с именем бывшего мужа.

Ранее жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly показал свою дочь-татуировщицу.