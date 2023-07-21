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Меган Фокс сходила з коханим у кіно та повернулася до весільних планів

21 липня 2023 14:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Фокс сходила з коханим у кіно та повернулася до весільних планів
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторку Меган Фокс та її нареченого Machine Gun Kelly підловили на романтичному побаченні в кіно. Акторка традиційно вбралася у провокативне вбрання: ультракоротку спідницю та відвертий топ.

Про це пише Daily Mail.

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Проблеми пішли у минуле

37-річна актриса "Трансформерів" "повернулася до планування свого весілля" з 33-річним репером. Пара пережила проблеми у стосунках, тепер знову готуються до важливої події у своєму житті. Нещодавно джерело повідомило Us Weekly, що зірки "знову на правильному шляху".

 

"Вони досягли успіху в терапії разом. Коли вони почали довіряти одне одному, вони почали говорити про те, щоб знову одружитися", — розповів знайомий пари.

Чутки про проблеми у стосунках з'явилися після того, як Меган і репер зробили перерву в березні. Були заяви, що пара призупинила планування весілля, щоб попрацювати над своїми складнощами.

Закохані заручилася в січні 2022 року і відсвяткували річницю на початку цього року, незадовго до всієї драми.

Нагадаємо, Меган Фокс остаточно відпустила минуле. Зірка "забила" старе татувювання з ім'ям колишнього чоловіка.

Раніше наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly показав свою дочку-татуювальницю.

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