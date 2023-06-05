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Меган Фокс показала миллионам пышные формы в бикини

5 июня 2023 13:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Фокс в бикини показала пышные формы
Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Мэган Фокс переживает непростой период в отношениях с женихом Machine Gun Kelly. Звезда восстанавливает душевные силы на пляже и делает откровенные фото.

Фотографиями актриса поделилась в своем Instagram, где у нее 20 миллионов фолловеров.

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Никогда не любила свое тело

Мэган Фокс не боится демонстрировать аппетитное тело в откровенном наряде. Актриса любит фотосессии в бикини и просто стильные выходы. Но на самом деле, признается Фокс, она никогда не любила собственное тело.

Мэган Фокс запостила откровенное сэлфи. Скриншот instagram.com/meganfox/

"У меня дисморфия тела, — рассказала ранее звезда в интервью Sports Illustrated, — я не вижу свою фигуру такой, какой ее видят другие. Никогда в жизни не любила свое тело. До конца жизни, наверное, буду учиться любить себя".

Дисморфия тела — это психическое расстройство, когда человек постоянно волнуетесь из-за того, что его тело не идеально.

Сейчас Фокс пытается спасти свои отношения с женихом Machine Gun Kelly. После двух лет романа пара обручилась, но в марте этого года свадьбу отложила. Жениха Фокс обвинили в измене. Друзья знаменитостей сообщили, что они пытаются сохранить отношения, хотя им это дается сложно.

Фокс 10 лет была замужем за актером Брайаном Остином Грином. От него у нее есть трое детей.

Напомним, Мэган Фокс и Machine Gun Kelly недавно вышли вместе на красную дорожку одного из светских мероприятий.

Ранее модель и агент по недвижимости Бре Тиеси откровенно ответила на вопрос о своей внешности. Девушку заподозрили, что она копирует актрису Мэган Фокс и ради этого даже совершила пластические операции.

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