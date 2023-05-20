Меган Фокс приостановила подготовку к своей свадьбе

Актриса Меган Фокс. Фото:

Актриса Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly отложили планы на свою свадьбу. Пара пытается спасти отношения.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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На грани расставания

Знаменитости обручились в январе 2022. Но среди знакомых звезд постоянно ходят слухи, что у них проблемы в отношениях.

"Он пытается вернуть ее. Они медленно работают над отношениями, но динамика нездоровая, и друзья убеждены, что их роман не продлится долго", — говорят в окружении пары.

Инсайдер добавил, что рэпер хочет вернуть гармонию в их союз с Меганом, к тому же он прекрасно ладит с ее детьми от предыдущих отношений.

Звезда "Трансформеров" Меган Фокс и музыкант познакомились на съемках фильма. Machine Gun Kelly сделал предложение своей любимой, однако в начале 2023 года стало известно о предполагаемом разрыве пары.

В конце марта источник сообщил, что Меган Фокс с женихом проходят терапию, чтобы сохранить отношения.