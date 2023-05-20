Меган Фокс приостановила подготовку к своей свадьбе
Актриса Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly отложили планы на свою свадьбу. Пара пытается спасти отношения.
Об этом пишет издание Daily Mail.
На грани расставания
Знаменитости обручились в январе 2022. Но среди знакомых звезд постоянно ходят слухи, что у них проблемы в отношениях.
"Он пытается вернуть ее. Они медленно работают над отношениями, но динамика нездоровая, и друзья убеждены, что их роман не продлится долго", — говорят в окружении пары.
Инсайдер добавил, что рэпер хочет вернуть гармонию в их союз с Меганом, к тому же он прекрасно ладит с ее детьми от предыдущих отношений.
Звезда "Трансформеров" Меган Фокс и музыкант познакомились на съемках фильма. Machine Gun Kelly сделал предложение своей любимой, однако в начале 2023 года стало известно о предполагаемом разрыве пары.
В конце марта источник сообщил, что Меган Фокс с женихом проходят терапию, чтобы сохранить отношения.