Меган Фокс розповіла про боротьбу з психічним розладом

Американська акторка Меган Фокс. Фото: Instagram/meganfox_italy

Американська акторка Меган Фокс з'явилася на обкладинці видання Sports Illustrated. Кінозірка взяла участь у фотосесії та розповіла редакції про боротьбу з психічним розладом.

Про це повідомляється на сайті Sports Illustrated.

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Хвороба Меган Фокс

37-річна акторка зізналася, що ніколи не почувала себе впевнено, дивлячись у дзеркало. За словами Меган, в її житті не було моменту, коли їй подобалося власне тіло.

"У мене дисморфія тіла. Я не бачу себе такою, якою мене бачать інші люди", — розповіла акторка.

Дисморфія — це психічний розлад, при якому людина надмірно стурбована незначним дефектом або особливостями свого тіла. Розлад, як правило, починається у дитинстві чи підлітковому віці.

"Я виросла в дуже релігійному середовищі, де на тіло взагалі не звертали уваги. Коли я була маленькою, мене мучило нав'язливе питання: "Чому я повинна виглядати саме так?", — розповіла в інтерв’ю Фокс.

Акторка зазначила, що полюбити своє тіло їй складно ще й через її публічний образ: в Голлівуді вона має імідж секс-бомби. Через це, за її словами, вона відчуває невпевненість у собі. Фокс вважає, що красивим людям часто заздрять, але при цьому приємна зовнішність зовсім не означає, що людина впевнена у собі.

Меган Фокс підсумувала, що вона має ще багато роботи, щоб прийняти і полюбити своє тіло, позбутися комплексів.

"Я думаю, що мій шлях любові до себе буде нескінченним", — сказала акторка.

Американська акторка Меган Фокс на обкладинці глянцю. Фото: Instagram/sportsillustrated

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська письменниця та бізнесвумен Марта Стюарт у 81 рік з'явилась на обкладинці глянцю Sports Illustrated в купальнику. Також ми розповідали, що Меган Фокс та Machine Gun Kelly побачили разом на курорті на тлі чуток про їхнє розставання.